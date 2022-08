Koppel hernieuwt huwelijksgeloften op podium van Kamping Kitsch: “Het grootste trouwfeest van het land!”

Bijzonder beeld op de ‘Mijn Stage’ van Kamping Kitsch, vandaag. Christophe Lefebvre en Stéphanie Rogeau stapten er in het huwelijksbootje, compleet in de foute Kamping Kitsch-stijl. “Tijdens corona zijn we officieel getrouwd, dit is ons huwelijksfeest. Meteen het grootste van het land!”

Op 7 november 2020 beloofden Christophe Lefebvre (42) en Stéphanie Rogeau (40) uit Lauwe elkaar eeuwige trouw. Toen ging dat gepaard met, door de vele coronamaatregelen, een erg bescheiden feestje. “Maar nu halen we onze schade meer dan in”, glundert Christophe, freelance-journalist voor onder andere deze krant.

“We zijn om te beginnen allebei stapelgek op Kamping Kitsch. Sinds ze in Kortrijk neergestreken zijn, hebben we nog geen editie gemist. Hier kan je alle remmen loslaten, maar gebeurt dat toch nog altijd in een ietwat gecontroleerde omgeving. Hier lopen alle lagen van de bevolking rond en zie je topondernemers en advocaten in een compleet andere gedaante. Net dat maakt het zo de max. Het is één grote verkleedpartij.”

Priester met blote billen

Hun officieel huwelijk voor de weg was destijds stevig aan banden gelegd. “Het was de periode dat enkel onze getuigen mee het stadhuis in mochten”, herinnert Christophe zich. “Onze kinderen moesten eerst aan de voordeur wachten, gelukkig maakte de burgemeester daar toen een uitzondering op. Achteraf hebben we digitaal met onze familie het glas geheven, maar daar bleef het ook bij.”

Dat maken Christophe en Stéphanie nu meer dan goed. Op het hoofdpodium van Kamping Kitsch zegende een voor de gelegenheid met ontblote billen priester van dienst hun huwelijk opnieuw, waarna de bruid haar ruiker bloemen in de menigte zwierde. “De dame die het kon vangen, mag nog op een mooie verrassing van ons rekenen”, knipoogt Christophe. “Onze bruidskledij gaven we ook een stevig Kamping Kitsch-accent. Proud to be fout, hé.”

Het echtpaar nodigde een tiental van hun beste vrienden uit naar het festival. “Maar eigenlijk zijn alle aanwezigen onze gasten. Zo hebben we meteen ook het grootste trouwfeest ooit op poten gezet. De max, toch? Nu gaan we volledig los en onze openingsdans zullen we op tonen – of beter: beats – van Yves Deruyter doen. Beter wordt het niet meer.”