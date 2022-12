Koestermoment voor overleden kinderen aan vooravond Wereldlichtjesdag

Op zaterdag 10 december, aan de vooravond van Wereldlichtjesdag, organiseerde de gemeente Wevelgem een koestermoment op de begraafplaats in Wevelgem. Op dat moment krijgen ouders van Wevelgemse sterrenkindjes de kans om een persoonlijke boodschap of voorwerp te plaatsen in de Vlindersteen. Op die manier krijgen hun kinderen ook een stilteplek op de begraafplaats.

Op Wereldlichtjesdag, 11 december, herdenken we alle overleden kinderen, maar dit jaar gaat de aandacht in het bijzonder naar ouders die de kans niet kregen om hun sterrenkindje(s) een laatste rustplaats te geven op de begraafplaats. Wevelgem deed een eenmalige oproep naar die ouders om een voorwerp of boodschap achter te laten in de Vlindersteen. Een twintigtal ouders schreven zich in.

De korte lichtjeswandeling startte om 17 uur aan de Bib in het Park en liep tot aan de Vlindersteen op de begraafplaats in de Moorselestraat. Daar volgde een bezinningsmoment met woord, muziek van Pieter Deknudt (Reveil) en een getuigenis.

Geborgen

Maarten Schaubroeck, ontwerper van de Vlinderstenen, maakte een apart kastje, geïntegreerd in de Vlindersteen, dat na het koestermoment dichtgemaakt zal worden. Zo blijft het persoonlijke voorwerp, maar ook de herdenking, voor altijd geborgen. Ouders krijgen ook de mogelijkheid om een vlindertje mee te nemen naar huis en op die manier een persoonlijke rouwplaats te maken thuis.

‘Onze vlindertuinen bieden voor ouders van sterrenkindjes een echte troost. Door dit koestermoment en de mogelijkheid om een symbolisch voorwerp te borgen in de vlindersteen, willen we alle Wevelgemse ouders van sterrenkindjes troost bieden’, zegt schepen van Burgerlijke Stand Kevin Defieuw. ‘Het verdriet voor het verlies van een sterrenkindje blijft immers. Zo is één van de ingeschreven ouders een tachtiger die tot tranen toe bewogen was door het initiatief.

Drie Vlindertuinen

De drie Vlindertuinen op de gemeentelijke begraafplaatsen zijn ruim een jaar in gebruik. Deze Vlindertuinen zijn er voor sterrenkindjes (ongeacht de zwangerschapsduur) en kinderen tot één jaar. Kinderen kunnen er begraven worden in volle grond of uitgestrooid worden. “Omdat het reglement pas in voege ging op 13 december 2021 konden ouders met een sterrenkind pas daarna een laatste rustplaats krijgen in de Vlindertuin.

Omdat de pijn blijvend is, ook na jaren of zelfs decennia, wil Wevelgem geen enkele ouder in de kou laten staan en biedt de gemeente nu een oplossing voor ouders die hun kindje verloren vóór de ingebruikname van de Vlindertuinen.” vult Kevin Defieuw aan.

Van hoop naar afscheid

Annelore Lemey getuigde over haar ervaring. Moedig vertelde zij het verhaal van een zwangerschap met alle hoop van dien, die alsnog uitmondde in een afscheid. “Ik ben vrijwilliger bij het Koesterhuis in Kortrijk. Die voorzien ook de Koesterkoffers, die ouders in die moeilijke periode de kans bieden om mooie herinneringen te bewaren. De afdrukken van handjes of voetjes bijvoorbeeld. Die zijn heel belangrijk, ook voor ons.” Haar vriend Karel Cambien stond mee aan haar zijde.

Febe Ameye kreeg het mooie vlindertje mee naar huis met de naam van Fiona, haar sterrenkindje. “Dit is een heel mooi initiatief van de gemeente Wevelgem. Dit biedt een stuk troost en erkenning. Want veel mensen vinden dat verdriet na enkele maanden wel voorbij mag zijn, maar zo werkt het helaas niet.”

(HV/ Foto HV)