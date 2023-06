Knokke-Heist organiseert infoavond over coöperatief wonen

Op woensdag 28 juni om 18 uur organiseert het gemeentebestuur in Ravelingen een infoavond over een nieuwe woonvorm in Knokke-Heist: het coöperatief wonen. Volgens het gemeentebestuur is er zeker interesse voor deze vorm van wonen.

De gemeente wil alvast de mensen die deelnamen aan de testgroep van 17 mei bedanken voor hun medewerking. Uit die bijeenkomst is gebleken dat er in de badplaats wel degelijk reële belangstelling bestaat voor deze alternatieve vorm van wonen. Daarom neemt het gemeentebestuur nu de volgende stap om verder te peilen naar interesse bij het grote publiek. Centraal bij coöperatief wonen staat, zoals de naam het al zegt, de coöperatie. Bewoners investeren niet rechtstreeks in een woning, maar verwerven een aandeel, waardoor ze mee eigenaar worden van een coöperatieve vennootschap of van bijvoorbeeld een volledig appartementsgebouw.

Fundamenten leggen

Tijdens deze infovergadering geeft de dienst Wonen uitleg over wat coöperatief wonen inhoudt, het ontwerp van het bouwproject, het financieel plan en de verdere stappen die genomen worden. De bedoeling is om de fundamenten te leggen van de eerste bewonersgroep van de coöperatie. Het gemeentebestuur is dus op zoek naar inwoners die bewoner willen worden of mensen kennen die hiervoor interesse hebben. (MM)

Gelieve in te schrijven via deze link .