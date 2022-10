Kleuter Nina (4) uit Alveringem zit een hele dag opgesloten in schoolbus

Kleine Nina (4) uit Alveringem bracht een schooldag lang noodgedwongen door op de bus. Dat meldt Het Laatste Nieuws. “Niemand had ons meisje gezien en ook op school vonden ze het niet vreemd dat Nina niet in de klas zat. Gelukkig heeft ze er niets aan overgehouden en daarom dienen we geen klacht in”, reageert mama Evy Vandewalle (34). Alveringems burgemeester Gerard Liefooghe (Gemeentebelangen CD&V) neemt het voorval bijzonder ernstig.

Later meer.