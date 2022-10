Kleuter Nina (4) uit Alveringem zit een hele dag opgesloten in schoolbus: “Blijkbaar had niemand ons dochtertje opgemerkt”

Kleine Nina (4) uit Alveringem bracht een schooldag lang noodgedwongen door op de bus. “Niemand had ons meisje gezien en ook op school vonden ze het niet vreemd dat Nina niet in de klas zat. Gelukkig heeft ze er niets aan overgehouden en daarom dienen we geen klacht in”, reageert mama Evy Vandewalle (34). Alveringems burgemeester Gerard Liefooghe (Gemeentebelangen CD&V) neemt het voorval bijzonder ernstig.

Het gebeurde vorige week maandag 10 oktober. “Als ik vroeg moet werken, dan brengen we onze jongste dochter Nina naar de voorschoolse opvang”, vertelt Evy. “Daar komt de schoolbus haar oppikken samen met de andere kindjes. De rit zelf duurt maar een vijftal minuutjes, maar Nina moet in slaap gevallen zijn. Hoe kan het anders dat de begeleider haar niet had opgemerkt? Mijn man Bjorn Barbier (40) en ik waren nietsvermoedend op het werk toen we even na 16 uur plots telefoon kregen van de buschauffeur. Nina zat toen al ruim zeven uur alleen in de gesloten bus. Die man was er echt van aangedaan dat hij Nina toen pas op de bus vond. Uiteraard waren we in paniek want die bus stond buiten geparkeerd voor de loods en was de hele dag op slot. Gelukkig was het geen warme zomerdag. Ook de directie had ons intussen gecontacteerd.”

Geen trauma’s

Evy en Bjorn lieten alles meteen vallen en repten zich naar de buitenschoolse kinderopvang. “De begeleider op de bus moet Nina niet gezien hebben en de chauffeur vertrouwde daarop en sloot zijn bus af”, vernam Bjorn. “Bij de school gingen ze ervan uit dat ons dochtertje ziek was aangezien ze niet in de klas aanwezig was. Haar broer zit op dezelfde school maar in het zesde leerjaar. De kleuters en leerlingen zitten in een aparte eetzaal en hebben niet op dezelfde speelplaats pauze. Hij wist dus ook van niets.”

En Nina zelf? “Die heeft er gelukkig niets aan overgehouden”, halen de ouders opgelucht adem. “Ze zei dat ze veel geslapen had en dat ze naar ons had geroepen, maar dat wij dat niet konden horen omdat we te ver werkten. In haar rugzakje zat het drankje en koekje nog. ‘Ik mag niet eten en drinken in de bus’, was haar antwoord op de vraag waarom ze niets had gegeten of gedronken. Ze is op school uiteindelijk goed opgevangen. De dag erop hebben we haar opnieuw laten meerijden met dezelfde bus en dat was geen enkel probleem. Uiteraard mogen zulke dingen niet gebeuren en het had veel erger kunnen aflopen. Het gaat hier om een menselijke fout en Nina heeft er geen trauma aan overgehouden. Daarom dienen we geen klacht in. Niet alleen die busbegeleider ging in de fout, ook de school kon aan Nina’s broer gevraagd hebben waar ze was. Dit zal wel geen tweede keer gebeuren want iedereen was er oprecht door aangegrepen.”

Lessen trekken

Ook burgemeester Gerard Liefooghe nam meteen contact op met de ouders. “Het is een vzw die het busvervoer regelt en ik ben daar voorzitter van. In de 50 jaar dat de schoolbus al rondrijdt, is er nog nooit iets gebeurd. Uiteraard kruipt dit in de kleren en het zal tijd vragen om te verwerken. We hebben met alle partijen een goed gesprek gehad en zullen er de nodige lessen uit trekken. Dat geen enkele omstaander het kindje tijdens de dag had opgemerkt, kan goed zijn. Die loods ligt langs een kalme weg en als dat meisje ligt te slapen is ze niet zichtbaar. We gaan hier in elk geval niet licht over.” (GUS/foto Vandewalle)