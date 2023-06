Kleine Margaux zorgt voor viergeslacht

Bij de familie van Roza Dedeurwaerder en Roland Spiessens in Tielt is er sinds 4 februari opnieuw een viergeslacht in vrouwelijke lijn. We zien Laura De Clercq (26), Eveline Spiessens (52), Margaux Himpe (4 maanden) en Roza Dedeurwaerder (74). Het is niet de eerste keer dat er een viergeslacht is binnen de familie. Toen Laura De Clercq 26 jaar geleden geboren werd, zorgde dat namelijk ook al voor een viergeslacht, toen samen met haar overgrootmoeder, wijlen Maria Devlieger. Nu zet haar dochtertje Margaux de lijn dus verder. (SV/gf)