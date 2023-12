Kleine Cilou is kerstbaby in Tielt

In het Sint-Andriesziekenhuis werd maandag een kerstkindje geboren. De kleine Cilou zag het levenslicht om 14.38 uur en is het eerste kindje van Shana Van Damme (26) en Günnar De Cloet (28).

Het jonge koppel, dat in Egem woont, was op kerstavond op bezoek bij de ouders van Günnar in Tielt toen het water van Shana brak. “Het eten zat net in de oven”, vertelt Shana. “Maar we hebben er niet meer van kunnen proeven. Omstreeks 20 uur zijn Günnar en ik naar het ziekenhuis gereden. Rechtstreeks van bij mijn schoonouders, want we hadden onze valies al klaar zitten in de koffer. Nog maar pas, trouwens. Alsof we iets voelden aankomen.”

Al hadden de jonge ouders wel nog wat geduld nodig. Cilou werd geboren op kerstdag om 14.38 uur. “Ze was pas uitgerekend voor 10 januari, maar ze wou duidelijk niet langer wachten”, gaat papa Günnar verder. “We vinden het heel fijn dat ze geboren is op Kerst. Dat maakt het extra speciaal. Cilou is voortaan ons klein kerstwondertje.” (SV)