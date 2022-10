Kinderopvang K’tjes Huis in Elverdinge sluit voortaan op woensdagmiddag

De kinderopvang K’tjes Huis in Elverdinge, die vorig jaar in maart opende, is door een samenloop van omstandigheden genoodzaakt tot het sluiten van een halve dag per week. “Er zijn slechts twee begeleiders actief en ook zij hebben recht op een adempauze”, vertelt Ann-Sofie Van Nieuwenhuyze, die verschillende opvangvoorzieningen in groot-Ieper coördineert.

Dat de zorgsector en in het bijzonder de kinderopvang onder druk staat is geen nieuw gegeven. De personeelstekorten zijn groot en ook kinderopvang K’tjes Huis in Elverdinge wordt hier nu mee geconfronteerd. “We stellen jammer genoeg vast dat alles rond kinderopvang vooral negatief in de media komt de laatste tijd”, betreurt Ann-Sofie Van Nieuwenhuyze. “Dat is niet bevorderlijk voor het aantrekken van nieuwe mensen. Ook wij zijn op zoek naar vers bloed. Enthousiaste mensen mogen zich steeds melden”, doet ze een oproep.

Energiefacturen

“In de opvang in Elverdinge zijn er nu nog twee kinderbegeleiders actief. En om het allemaal wat behapbaar te houden, beslisten we om voortaan te sluiten op woensdagnamiddag. Ze geven telkens het beste van zichzelf. Ze zijn ook mensen en kunnen een adempauze gebruiken. Je moet weten dat er vroeger vaak geen opvang nodig was op woensdagnamiddag. Ook nu gaat het vaak over een kleiner percentage die nog naar de opvang komt. Er wordt voor hen dan ook een gepaste oplossing gezocht. Een tweede reden is de energiecrisis. De facturen swingen overal de pan uit, dat is bij ons niet anders.”