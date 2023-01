Kinderopvang Babs in Sint-Eloois-Winkel opnieuw een stukje groter, vijfde vestiging opent in maart

Zeventien jaar geleden begon ze als onthaalmoeder voor zeven kinderen, inmiddels baat Babs Desmet langs de Kasteelstraat vier kinderopvanginitiatieven uit. Een vijfde wordt in maart geopend. Vanaf maandag kunnen zeventig kleuters en lagere school voor en na school in Babs XL terecht. “Het is inderdaad groot hier, maar we zijn geen fabriek. De kinderen zijn hier geen nummer, ik ken ze ook allemaal bij naam.”

Babs Desmet startte zeventien jaar geleden als onthaalmoeder. “Ik zorgde voor zeven kinderen en startte in onze veranda. De locatie was toen een beetje verouderd waardoor we verbouwings-en uitbreidingswerken uitvoerden”, blikt Babs terug. Het was de start van een heus kinderopvanginitiatiefverhaal langs de Kasteelstraat. Babs en haar team palmen inmiddels alle panden van huisnummer 13 tot en met 21 in. Zaterdagochtend werd Babs XL officieel geopend, maandag worden de eerste kinderen er opgevangen. “Een voor-en naschoolse kinderopvang voor kleuters en lagere schoolkinderen. Hier bouwden we de voormalige slagerij Mulier en een privéwoning in zes maanden om tot een moderne kinderopvang voor zeventig kinderen. De kleuters kunnen zich ’s ochtends, over de middag en na school volop uitleven op de benedenverdieping, op de bovenverdieping zijn er verschillende speelruimtes voor de lagere schoolkinderen.” Momenteel wordt er ook nog volop gewerkt aan een grote tuin aan de achterzijde van het pand.

Achttien medewerkers

Met de opening van Babs XL zijn er nu vier opvanglocaties. Een vijfde, nr. 19, opent in maart de deuren. Daar zullen de allerkleinsten met veel liefde omringd worden. “Straks zullen hier in totaal 155 plaatsen zijn. Ja, het begint echt wel groot te worden, maar het is hier zeker geen fabriek. Het huiselijke staat nog steeds centraal en de kinderen zijn hier geen nummer. Ik ken ze ook allemaal bij naam.” Babs kan inmiddels ook rekenen op achttien medewerkers, waarvan verschillende onder hen al jarenlang verbonden zijn aan de kinderopvang. “Mijn man doet de boekhouding, ik coördineer de dagelijkse werking. Daarbij kom ik dagelijks in de verschillende plaatsen over de vloer en help ik er ook mee. Op die manier verlies ik ook het contact met de kinderen niet.”

Dat kinderopvang Babs zo groot zou worden had de Winkelse zelf niet gedacht. “Zeven en zeven zijn we met de kinderopvang bezig. We doen dit met hart en ziel voor de kinderen, anders kan je iets dergelijks niet verwezenlijken. Spijtig genoeg krijgen we van het Agentschap Opgroeien maar voor een opvang subsidies, maar mede dankzij de enthousiaste medewerkers lukt het ons om zoveel ouders te helpen en kinderen gelukkig te maken.