Kinderdagverblijf Engelbewaarder breidt uit in Skylinetoren in Izegem: “18 bijkomende plaatsen”

VZW Engelbewaarder breidt de capaciteit van opvang van kinderen tussen 0 en 3 jaar uit en doet dat wel op een opvallende plaats: op de derde verdieping van de grootste toren op het Skyline Park. “Op die manier kunnen we voldoen aan de stijgende vraag”, zegt directeur Katty Vercouillie.

Op de huidige locatie van de Engelbewaarder in de Ommegangstraat is al ruimte voor 125 kinderen van 0 tot 3 jaar. “We hebben bij Kind en Gezin nu ook een subsidiebelofte verkregen voor nog 18 extra plaatsen. We voelden de noodzaak daaraan, maar op onze huidige locatie zitten we aan ons maximum. Dus moesten we op zoek naar een andere locatie en kwamen bij de Skylinetoren uit. Daar huren we straks een deel van de derde verdieping die op onze maat ingericht zal worden. Het contact met de familie Vandenberghe verliep ook erg vlot, we krijgen er ook een stuk terras en een afgebakende buitenruimte beneden ter beschikking waardoor de kinderen ook veilig buiten kunnen spelen.”

Streefdatum opening is 1 juli

Streefdatum voor de opening van de nieuwe locatie is 1 juli, de nieuwe afdeling zal geopend zijn van 7 tot 18 uur. “De site is ook goed bereikbaar en er is voldoende parkeergelegenheid. Bedoeling is dat we daar ook dezelfde pedagogische visie hanteren en kwaliteitsvolle opvang kunnen aanbieden. We kiezen ervoor om enkele medewerkers vanuit het kinderdagverblijf Engelbewaarder daar te werk te stellen zodat ze onze werking daar op een goede manier kunnen uitbouwen en zullen ook nog een aantal extra medewerkers nodig hebben.”