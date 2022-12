Kinderdagverblijf Baby Hof in Zwevegem moet 3 maanden sluiten wegens ‘ernstige indicatie van inbreuken’

Opnieuw moet een kinderdagverblijf (tijdelijk) de deuren sluiten. “De vergunning van kinderdagverblijf Baby Hof in Zwevegem is geschorst tot 15 maart 2023”, dat schrijft HLN. “Er is sprake van een ernstige indicatie van inbreuken, waarbij de veiligheid en gezondheid van de kinderen in het gedrang komen.”

Het Laatste Nieuws kon een verslag inkijken van het Vlaams agentschap Opgroeien. Er wordt gesproken over ‘ernstige indicatie van inbreuken, waarbij de veiligheid en gezondheid van de kinderen in het gedrang komen’ en een ‘latent gebrek aan aansturing van de werking, wat in een onophoudelijke stroom van klachten genereert. De omstandigheden zijn zeer precair en kunnen elk moment tot een ernstige crisis leiden’. Er zou onder meer schimmel aangetroffen zijn in het gebouw.

Woensdagavond werden de betrokken ouders al op de hoogte gesteld. De gemeente Zwevegem zoekt noodopvang voor de 19 kinderen die er verbleven.

