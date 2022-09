Kay is de duizendste baby in het AZ Sint-Jan in Brugge dit jaar

Op maandag 26 sepember werd de duizendste baby van 2022 geboren in het AZ Sint-Jan, campus Brugge. Het gaat om Kay Defreyne uit Dudzele.

De baby kwam ter wereld maandag 26 september om 12.49 uur. Kay is het tweede kind, na Jayce, van Lisa Everaert en Matthias Defreyne uit Dudzele. Kay woog 3,5 kilo bij zijn geboorte en meet 50,5 centimeter.

Eind september, begin oktober valt in het AZ Sint-Jan doorgaans de duizendste geboorte. Vorig jaar was die blijde gebeurtenis drie dagen vroeger. In 2021 telde het AZ Sint-Jan 1360 baby’s. In 2018 ging het om 1352 baby’s, in 2019 om 1293, in 2020 om 1183 baby’s.