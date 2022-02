Karolien Depuydt is zoveel meer dan een wielermamama, maar: “Bij de sprints hou ik wel mijn hart vast”

Met het Vlaamse wielervoorjaar voor de deur klopten we aan bij wielermama Karolien Depuydt. Haar zonen Tim en Benjamin Declercq zijn goed aan het seizoen begonnen. “Maar iedere wedstrijd geeft stress. Als ze maar niet vallen…” Karolien is ondertussen ook al oma van vijf, blijft steun en toeverlaat van haar man Karel en als leerkracht beseft ze hoe moeilijk jongeren het momenteel hebben.

Karolien Depuydt woonde in haar jeugd in Voormezele, maar groeide op in Ieper. “Ik liep er school en heb er nog mijn vriendinnen. Maar mijn ennih heb ik achterwege gelaten, in ruil voor de ‘sk’.” Karolien is Germaniste. “Taal speelt bij ons een belangrijke rol. Zowel bij Karel en mezelf, als bij de kinderen. Het is ook niet toevallig dat ze Tim heel vaak voor de microfoon halen, hij kan het goed uitleggen.”

De Ieperse jongedame bleef haperen aan een Izegemse assistent op de unief. “Weet je. Samen met een vriendin hadden we een van de eerste optredens van Karel gezien. Gelachen dat we hebben. Later trokken we van KULAK, waar we ons zo gejeund hadden we zijn nog altijd fan , naar Leuven. En daar bleek die assistent-logica ook in studentenkot De Doeninge te wonen. Toen we zijn naam hoorden, zeiden we tegen elkaar: is dat dé cabaretier? Maar hij trad nog maar sporadisch op. Karel verdeelde zijn tijd als assistent aan de unief tussen Kortrijk en Leuven. In Leuven sliepen we naast elkaar, maar er zat wel een muur tussen (lacht). Het eerste jaar waren we gewoon kotgenoten, vanaf het tweede jaar werden we een koppel.”

Je blikt 40 jaar na datum blijkbaar nog met genoegdoening terug op je studententijd.

“We woonden daar met acht samen. Op maandag kochten we boodschappen voor de hele week, iedereen had zijn taken en we bleven vooral iedere avond lang napraten. Weet je dat we nu nog om de twee jaar met die gasten op reis gaan.”

Onze dochter heeft muzikaal en komisch talent. Ze kan zingen als een nachtegaal

Ook jullie kinderen studeerden op universitair niveau.

“Linde is master in de rechten en de filosofie. Benjamin studeerde TEW, eerst in Kortrijk en het laatste jaar in Leuven splitste hij op omwille van de combinatie met zijn wielercarrière. Maar het meeste ruchtbaarheid werd gegeven aan het diploma van Tim. In oktober kreeg hij na 14 jaar zijn diploma in lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen. Ieder jaar nam hij enkele vakken op en nu stond hij in zijn toga te pronken. Het heeft alle nieuwssites van België gehaald.”

Karolien Depuydt glundert in haar tuin. © Frank Meurisse

Zelf geef je ook les. Hoe is het in coronatijden op school?

“Ik heb dat van meet af parttime gedaan, omdat ik altijd ben mee gegaan naar de optredens van Karel. Ik doe dat gewoon graag, maar het is best soms lastig als je na middernacht thuis komt en ‘s anderendaags vroeg op moet om les te gaan geven.”

“De laatste 20 jaar geef ik in het VHSI in Brugge les, vlak bij het station. Ik neem dus haast altijd de trein. Ik geef voornamelijk Engels in de sportrichtingen. Daar zitten ook wel wat coureurs, dus vraagt men wel eens naar de prestaties van onze zonen. Door corona zitten heel wat leerkrachten op hun tandvlees, soms ben je zowel online als fysiek les aan het geven. Die mondmaskers maken het zo moeilijk, zeker als je zoals ik talen doceert. De jongeren hebben het uiteraard ook niet makkelijk. Ik denk dat er nog veel leed boven zal komen eens corona achter de rug is.”

Door corona zag Karel ook al zijn optredens in het water vallen…

“Straks is het twee jaar geleden dat we voor het eerst in lockdown gingen. Ondertussen zijn er nauwelijks optredens geweest. Zelf help ik wat bij de promotie van zijn optredens, maar ik ben ook zijn klank- en lichttechnicus. En wanneer hij aan het schrijven is, ben ik zijn klankbord. Zoals hij het in zijn coronamonoloog zei: “Mijn publiek bestond uit mijn vrouw”. Maar het was een lastige tijd, ook al omdat hij zonder inkomen zat.”

En ondertussen werd jij in oktober ook 60.

“Op de dag zelf zat ik in quarantaine. Vies dat ik was… Gelukkig had Karel in augustus al een verjaardagsfeest op poten gezet. Voor mij en een vriendin van mij die ook 60 werd, had hij een tuinfeest ineen geknutseld. We werden tijdens de voorbereiding weg gestuurd, zodat we toch maar niet zouden helpen. Het was top. Dochter Linde heeft er ook gezongen, ze klinkt als een nachtegaal. Zij heeft pakken muzikaal en humoristisch talent. Mocht ze willen, ze kan meteen op een podium terecht.”

En ze is ook de mama van vier van je vijf kleinkinderen.

“Met haar man die uit Harelbeke afkomstig is, woont ze nu in Mechelen. Ze kiest ervoor haar carrière aan de kant te zetten om haar kinderen thuisonderwijs te geven. Mathilde (4), Theodoor (3), Edward (18 maanden) en Eloïse (bijna drie maanden) volgden elkaar in sneltempo op. Ook Tim is al papa van Marilou (1,5). Bij Benjamin, die met zijn vriendin Justine Maes in Ingelmunster woont, is het nog wat wachten. Maar ik maak uiteraard met plezier tijd vrij voor de kleinkinderen.”

En je bent dus ook wielermama.

“Onze zonen hebben nog gevoetbald bij KFC Izegem, maar dat was niet echt hun ding. Tim heeft ondertussen een prachtige carrière gemaakt als helper bij Quick.Step. Toen hij de internationale bekroning kreeg als beste helper, deed hem dat wel wat. 200 kilometer op kop rijden aan 42 km per uur. Vanuit je zetel oogt dat makkelijk, maar er zijn er weinig die het kunnen. Tim cijfert zich zonder problemen weg voor het team. Benjamin is vijf jaar jonger en is altijd met Karel mee geweest naar de jeugdkoersen van Tim. Zo is hij er ook in gerold. Het is een totaal ander type coureur. Hij mengt zich ook in de sprints en dan hou ik uiteraard mijn hart vast. Maar ik hoop dat hij dit jaar eens blessurevrij mag blijven. En ze doen het allebei goed. Ze eindigden samen in de top tien van de Saudi Tour. Op sociale media hadden ze er een broederstrijd binnen de wedstrijd van gemaakt.”

En ondertussen is de Ieperse een echte Izegemse geworden.

“We wonen hier fantastisch in de Kasteelstraat. Te midden het groen, maar op wandelafstand van het centrum. Iedere zaterdagmorgen ben ik op post voor de zaterdagmarkt. En ik maak ook iedere dag mijn wandelingetje door het Blauwhuispark.”