Karl en Lieve vieren gouden huwelijk in Knokke-Heist

Op 15 december mochten Karl Janssens en Lieve Cajot klinken op hun vijftigste huwelijksverjaardag. Schepen Anthony Wittesaele feliciteerde het koppel met een champagnebox namens het gemeentebestuur.

Lieve en Karl leerden elkaar kennen in Antwerpen via de broer van Lieve. Hij en Karl studeerden beiden in ’t Stad. Lieve is afkomstig uit Zichen-Zussen-Bolder en Karl uit Antwerpen zelf. Karl heeft een mooie carrière uitgebouwd in de petroleumsector. Hij heeft in verschillende landen gewoond en gewerkt, waaronder in de Verenigde Staten en op het Afrikaanse continent. Tot ze naar het buitenland vertrokken, werkte Lieve altijd in België. In het buitenland was het moeilijker voor haar om werk te vinden, al heeft ze in Los Angeles in de nasynchronisatie (dubben) gewerkt, en in Afrika op de ambassade. Het koppel kreeg twee kinderen, een zoon en een dochter, die in Londen wonen met de kleinkinderen.