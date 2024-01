Joseph en Yvette zijn trots op hun vier viergeslachten

Joseph Gurdebeke (85) en Yvette Vuylsteker (84) uit de Mesenstraat in Mesen zijn de stamvader en stammoeder van maar liefst vier viergeslachten. Yvette is de moeder van Ria Gurdebeke (57) uit Wulvergem, de grootmoeder van Lisa Verdonck (33) uit Kemmel en de overgrootmoeder van Fenna Casteele (3). Joseph is de vader van Eric (64) uit Mesen, de grootvader van Niels (34) uit Houthulst en Jurgen (32) uit Vlamertinge en de overgrootvader van Matz (5), Ben (geboren op 14 september 2023) en Jayvano (geboren op 27 oktober 2023). (foto EF)