Jongetje van anderhalf jaar oud zwaar gewond nadat hij door hond van het gezin aangevallen wordt

Hondengedragstherapeute Annelies Nollet: “Elke hond kan bijten”

“Dat dit een heel traumatische gebeurtenis is voor dat kindje en bij uitbreiding zijn familie, staat vast”, aldus Annelies Nollet, een hondengedragstherapeut met een specialisatie in kind en hond uit Beselare. “Over het aantal bijtincidenten met honden in België zijn jammer genoeg weinig cijfers bekend. In Nederland zijn er iets recentere cijfers. Die komen van Dierbare Ontmoetingen, een organisatie die zich specialiseert in hond en kind en gaan alleen over kinderen. Die data toont heel duidelijk aan dat er nog veel misverstanden zijn over hondenbeten.”

“Wat is bijvoorbeeld de eerste regel als je een klein kind en een hond hebt? Juist, je laat ze niet alleen. Maar wat blijkt? In 98,6% van de gerapporteerde bijtincidenten met kinderen was er een volwassene aanwezig. De overgrote meerderheid van die volwassenen was ook nog eens de eigenaar van de hond (98,1%). “En bijna altijd vertellen die mensen na afloop hetzelfde: ‘Het kwam uit het niets’. Alleen kennen die mensen gewoon die signalen niet. En daarmee werp ik zeker geen stenen naar ouders van kinderen die gebeten worden door een hond. Want wat je niet weet kan je niet doen. Wie geen hondentaal kent, kan zijn hond niet lezen. Maar daar wringt net het schoentje. Met een beetje kennis en inzicht kunnen héél veel hondenbeten vermeden worden. En ik weet, veel mensen denken: ‘Maar mijn hond doet dat niet.’ Het ding is, jouw hond doet dat wel. Elke hond kan bijten, als de omstandigheden ernaar zijn. Dit had iedereen kunnen overkomen.” (AN)