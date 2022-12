Johan Demasure en Krista Wylin uit Lendelede zijn een gouden koppel: “Wereld rond voor damsport”

Johan Demasure en Krista Wylin zijn 50 jaar getrouwd. Ze leerden elkaar kennen op een huwelijksfeest waar hun beide families uitgenodigd waren. “Ik ging er eerst tegen mijn zin naar toe, maar uiteindelijk is het daar eigenlijk begonnen”, zegt Johan.

Johan werd in Kortrijk geboren, is 72 jaar en groeide op als enig kind in de Mellestraat in Heule. “Na mijn middelbare studies aan het St.-Amandscollege in Kortrijk trok ik naar de Normaalschool in Oostakker”, zegt Johan.

“Ik begon na mijn legerdienst als onderwijzer van het vijfde en zesde leerjaar in de basisschool ‘Watermolen’ in Heule. Dertien jaar later werd ik er directeur, een job die ik met hart en ziel uitoefende.” Krista werd ook in Kortrijk geboren, is eveneens 72 jaar en groeide met haar twee zussen op in de Kortrijksestraat in Lendelede. “Na ‘Spes Nostra’ in Heule studeerde ik aan de Normaalschool in Gijzegem en gaf les bij de Grauwe Zusters in Roeselare.”

Tweelingzus?

Krista en Johan gingen allebei naar hetzelfde huwelijksfeest. “Ik alvast tegen mijn zin omdat ik daar niet veel jongeren van mijn leeftijd zou zien”, zegt Johan. “Aan de andere kant van de zaal zat de familie Wylin en hun dochter Krista. De tweelingzus van Krista dacht ik eerst. Toen ik haar ten dans vroeg bleek het wel degelijk Krista te zijn. Enkele maanden later zag ik haar op de Tinekesfeesten in Heule en van dan af spraken we regelmatig met elkaar af. Na een vrijage van enkele jaren trouwden we voor de wet op 8 december 1972 in het gemeentehuis van Lendelede en op 23 december in de kerk.”

Johan en Krista woonden eerst in een huurwoning in Izegem en trokken in 1976 in hun nieuwbouwwoning in de Elfde Julilaan in Lendelede. Ze hebben 3 zonen: Stijn en zijn vrouw Evelyne, Bert en echtgenote Eline en Tijs en zijn vrouw Stefanie. Ze zijn de grootouders van Ibe, Isa, Ilke, Jente en Miel.

Dammen grote hobby

Johan leerde dammen aan zijn vader en dat dammen beheerste later een groot deel van zijn vrije tijd. werd ook een grote hobby. Hij organiseerde begin de jaren tachtig als animator bij Topvakantie damtornooien, maakte kennis met de damstand van een club op de Sinksenfeesten in Kortrijk, startte met damtraining voor de jeugd en was medestichter van de Damclub WDC Heule. Vanaf de jaren negentig waren hij en ook zijn zonen nationaal en internationaal actief in de damsport.

“Ik werd nationaal en internationaal scheidsrechter en reisde zowat de hele wereld rond als referee, maar ook om opleidingscursussen aan arbiters te geven. Ik ben vicepresident vicary van de Europese Dambond en ben secretaris van de Koninklijke Belgische dambond… Het zou ons té ver leiden om alles hier uit de doeken te doen.”

Gezonde groenten

Krista vergezelde haar man wel eens naar het buitenland, maar houdt vooral van haar sier- en moestuin. “We hebben onlangs nog een serre geplaatst waar ik gezonde groenten in kweek”, zegt ze. “Ik hou van bloemschikken, kruiswoordraadsels invullen en cryptogrammen oplossen. En sinds corona leg ik me ook toe op geborduurde wenskaarten.”

