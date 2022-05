Jenny en Robert vieren gouden huwelijksjubileum

Met een jaartje uitstel vierden Robert Lagrou en Jenny Goethals hun vijftigste huwelijksverjaardag in feestzaal De Grote Stove. De gouden jubilarissen leerden elkaar destijds kennen in Meetkerke.

Robert werd thuis geboren in Zuienkerke op 12 januari 1945, als jongste zoon in een gezin met drie kinderen. Ook Jenny woont al haar hele leven in het centrum van Zuienkerke. Ze werd geboren op 15 maart 1950 als jongste dochter, ook in een gezin met drie kinderen.

Jenny en Robert zijn allebei heel geëngageerd. Zo was Robert naast zijn werkzaamheden als mecanicien dertig jaar lang bestuurslid van het Zuienkerkse feestcomité en is Jenny, die 34 jaar bij Bombardier heeft gewerkt, al jaren aangesloten bij de KVLV, nu Ferm.

Samen stonden ze als bestuurslid ook mee aan de wieg van Theater Kleiem, en doordat ze allebei opgroeiden in het centrum van Zuienkerke, kennen de jubilarissen elkaar eigenlijk al heel lang.

Vlam sloeg over in Meetkerke

“Toen we de leeftijd bereikt hadden waarop we al eens een stapje in de wereld mochten zetten, kwamen we elkaar ook geregeld tegen op feesten”, aldus het echtpaar.

De vlam sloeg over in Meetkerke. Rosette, de zus van Robert, baatte daar de Mortier uit op de plaats waar nu nog bistro ‘t Mortierken is. Ernaast bevond zich het Boldershof en de uitbaatster daar was Elise, de zus van Jenny.

Ze trouwden in Zuienkerke op 7 mei 1971, de ‘schenking’ was in het gemeentehuis, daarna was er nog een receptie in ‘t Boldershof bij Gilbert Marly en het feest vond plaats bij Verscheure in Sint-Sebastiaan. Jenny en Robert hebben twee zonen, Chris en Filip, en vier kleinkinderen.