Jeannine en Adelain zijn een briljanten paar

Adelain Staelens en Jeannine Landuyt uit Knokke-Heist zijn 65 jaar getrouwd. En dus kwam de familie bijeen om te proosten op dit briljanten jubileum.

Jeannine en Adelain leerden elkaar kennen op het huwelijk van Adelains zus in Den Hoorn Sint-Rita. Het koppel heeft twee kinderen. Zoon Rony woont in Westkapelle en dochter Sabine in Adinkerke. Ze hebben intussen ook zes kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. Adelain was bakker bij Vandevelde. De laatste 35 jaar van z’n carrière verzorgde hij de besteldienst van de spoorwegen, de bekende ‘groene camion’. Jeannine zorgde voor de kinderen en poetste in villa’s. In hun vrije tijd waren Adelain en Jeannine erg sportief. Adelain was 30 jaar lang loper en ontving daarvoor in 1977 de sporttrofee van Knokke-Heist. Jeannine was zijn trouwste supporter en moedigde hem steeds aan. Ze zijn ook beiden altijd lid geweest van de wandelclub van Knokke-Heist. Verder houden ze zich ook graag bezig in de tuin. (HH)