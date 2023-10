Jacques en Rita uit Hooglede zijn een gouden paar

Jacques Maertens (72) en Rita Braem (70) uit Hooglede vierden hun gouden huwelijksjubileum.

Jacques is afkomstig uit Houthulst en Rita uit Klerken. Samen heeft het koppel twee dochters: Barbara en Saskia.

Jacques was zijn hele leven metaalbewerker en Rita was zelfstandig onthaalouder in de Klauwaertstraat. Jacques is lange tijd ook actief geweest in het bestuur van de Rodenbachwijk.

“Bij mooi weer zijn we vaak aan zee te vinden. We houden ook van wandelen en fietsen. We genieten nog het meest wanneer we samen bij onze kinderen en kleinkinderen zijn. We staan altijd klaar voor hen en zijn dan ook blij dat we met hen kunnen vieren”, aldus het koppel.

Ook kleinkinderen Maud, Jobbe, Maite en Margo delen in de feestvreugde. (EVG)