Izegem start met studie- en gezinsondersteuning aan huis

Kinderen opvoeden is niet eenvoudig. Elke ouder heeft wel eens vragen of twijfels. Daarom start de stad Izegem samen met vzw De Katrol een project rond studie- en gezinsondersteuning: De Katrol.

De Katrol wil ouders en hun kinderen ondersteunen en sterker maken op verschillende vlakken, zoals school, vrije tijd, opvoeding,… “Je kan als ouder bij De Katrol terecht als je je onzeker voelt over alles wat met school of opvoeding te maken heeft”, vertelt schepen van Huis van het Kind Ann Van Essche. “Voor kinderen die het soms moeilijk hebben op school is er studiebegeleiding. De ondersteuning is bovendien gratis.”

Van derde kleuterklas tot en met tweede leerjaar

De begeleiding van De Katrol is specifiek voor gezinnen met kinderen van de derde kleuterklas tot en met het tweede leerjaar. “Twee keer per week gaan studenten uit een sociaalpedagogische opleiding aan huis om ouders te ondersteunen bij hun hulpvraag. Behalve over school kunnen gezinnen ook vragen stellen over opvoeding, vrije tijd, wonen en andere domeinen”, vertelt maatschappelijk werker Sara Snauwaert. De studenten worden hierbij nauw opgevolgd door een ankerfiguur.

“De begeleiders willen samen zorgen voor betere schoolresultaten en om ouders zekerder te laten voelen bij alles wat met school en opvoeden te maken heeft”, besluit schepen Van Essche.

Wie meer informatie wenst of denkt dat De Katrol wel gepaste ondersteuning kan bieden in hun gezin, kan contact opnemen via 051 33 72 80 ofhuisvanhetkind@izegem.be.