Is kleine Cedric met 5,5 kilo zwaarste baby ooit geboren in Kortrijk?

Of het de zwaarste baby is die ooit in Kortrijk is geboren, weten we niet, maar de kleine Cedric Scherpereel moet met zijn 5,502 kg toch goed in de buurt komen. “Ook zijn twee broertjes waren geen kleine baby’s, maar dit hadden we toch niet verwacht”, zegt mama Charlotte Vanpeteghem (35) uit Kortrijk.

Cedric Scherpereel is het derde zoontje van Charlotte Vanpeteghem (35) en Wouter Scherpereel (33) uit Kortrijk. De knaap werd op vrijdag 22 september geboren. Cedric was bij zijn geboorte 57 groot en woog….5,502 kg.

De meeste baby’s die geboren worden na een normale zwangerschapsduur van negen maanden wegen tussen de 2,5kg en 4,5kg. De kleine Cedric zit daar dus toch een stukje boven. “Maar hij maakt het heel goed”, zeggen de trotse ouders.

Drie keer persen

“We zijn beiden grote mensen en ook onze twee eerste zoontjes waren geen kleintjes. Zo woog Mathis, die nu 5 jaar is, bij zijn geboorte 4,985kg, terwijl Remi, nu 4 jaar, afklokte op 4,670kg. Het zou ons hebben verbaasd mocht Cedric een kleine baby zijn, maar dat hij zo zwaar zou wegen dat wisten we niet. De gynaecoloog had ons daar niet over gezegd. Bij zijn geboorte was ook de dokter trouwens verbaasd, vooral omdat het zo’n vlotte bevalling was. Na drie keer goed persen was het voorbij.”

Ondertussen gaat het goed met de kleine Cedric. “Hij eet, tegenstelling tot wat zwaardere baby’s soms doen, heel goed. Wel is het opnieuw drie keer per nacht opstaan. We leven echter nog op een roze wolk en nemen dat er dan ook graag bij.”