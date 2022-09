Instagramprofiel van baby William gehackt: “Wat voor onmens doet dit?”

Het Instagramaccount van baby William, het kleine jongetje uit Brugge dat in juni nog stierf aan een ongeneeslijke ziekte werd gehackt. Dat melden Marie Corthier en Dennis De Rycke uit Assebroek, de ouders op de Instagrampagina van hun vzw Voor William. Na het overleden van hun zoontje hadden ze besloten om zijn Instagramaccount te houden om de ziekte van Menkes meer aandacht te geven. Ze reageren nu geschokt: “Wat voor onmens doet dit?”.

Baby William De Rycke uit Assebroek is op donderdag 2 juni overleden door de bijna ongekende ziekte van Menkes, een stofwisselingsziekte. Het jongetje werd amper 14 maanden oud. Tijdens zijn ziekte richtten de ouders Marie en Dennis een vzw op “Voor William”. Na zijn overlijden besloten ze de vzw verder te zetten en geld in te zamelen. “We doen dit voor de strijd tegen de ziekte van Menkes of om andere zorgouders te ondersteunen, dit in dankbare herinnering aan onze lieve William”, vertelden ze toen.

“We hebben Instagram al gecontacteerd, maar het kan daar vier dagen duren voordat we antwoord krijgen”

Het Instagramaccount in naam van baby William en van de vzw bleef ook actief. Tot op vandaag delen Marie en Dennis daar hun verhalen en ervaringen van hun rouwproces op. Maar nu blijkt dat Instagramaccount van baby William gehackt werd. “Ik heb Instagram gecontacteerd, maar het kan vier dagen duren voordat ik antwoord krijg. Alle hulp en tips zijn zeker welkom. We zijn hier in paniek, want William zijn leven stond op dat profiel. Antwoord dus zeker niet op de berichten, die je van het profiel krijgt. Wat voor onmens doet dit nu?”, reageren de ouders geschokt.