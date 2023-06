IN KAART 10.000 extra mantelzorgers op 10 jaar tijd

Het voorbije jaar steeg het aantal mantelzorgers in onze provincie tot 35.637, zo blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V) uit Wingene opvroeg bij bevoegd Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V). Vandaag, op vrijdag 23 juni, worden de mantelzorgers in de bloemetjes gezet op de Dag van de Mantelzorger.

Uit de cijfers die Brecht Warnez te pakken kreeg bij zijn partijgenote Hilde Crevits blijkt dat West-Vlaanderen procentueel de meeste mantelzorgers telt van alle Vlaamse provincies. In absolute cijfers heeft alleen de provincie Antwerpen (36.637) meer mantelzorgers dan West-Vlaanderen. In onze provincie zijn er op dit moment maar liefst 35.637 mantelzorgers. Vorig jaar waren dat er nog 34.590, tien jaar geleden zelfs nog maar 26.154. Mantelzorgers zijn mensen die zorgen voor mensen uit hun omgeving of familieleden die tijdelijk of permanent hulpbehoevend zijn. Zij kunnen daarvoor een premie ontvangen en minder werken door middel van het systeem van tijdskrediet.

Zorgpremie

Het grootste aantal mantelzorgers per inwoner vinden we in onze provincie in Koekelare, het minste aantal treffen we aan in Spiere-Helkijn. “Wellicht heeft het succes in onze gemeente te maken met het feit dat we het reglement daarvoor aan het begin van de legislatuur uitgebreid hebben”, zegt bevoegd schepen Stijn Ramboer (Vooruit). Zo is het in Koekelare niet langer noodzakelijk dat er een familieband is tussen de mantelzorger en de zorgbehoevende. “Maar we eisen wel dat die bij elkaar inwonen, wat in andere gemeenten niet zo is. Ook voor mensen die slechts tijdelijk een extra zorgvraag hebben, is de gemeentelijke premie van toepassing. Wellicht verklaart dat een deel van het succes”, klinkt het.

https://datawrapper.dwcdn.net/Exosk/1/ scrolling=”no” frameborder=”0″ style=”width: 0; min-width: 100% !important; border: none;” height=”785″ data-external=”1″>

Op vrijdag 23 juni worden de mantelzorgers extra in de bloemetjes gezet op de Dag van de Mantelzorger. Volgens Vlaams parlementslid Brecht Warnez is dat niet meer dan normaal. “Onze provincie is een echte mantelzorgprovincie. Daar moeten we fier op zijn. Mantelzorgers zijn de onmisbare steunpilaren van onze samenleving, de stille helden die onvermoeibaar zorgen voor hun naasten. Hun grenzeloze toewijding en onbaatzuchtige inzet verdienen onze erkenning en waardering”, klinkt het. Om mantelzorgers in heel Vlaanderen te ondersteunen, verhoogde minister Crevits overigens begin dit jaar nog het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden van 130 naar 135 euro per maand.