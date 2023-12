“Hij heeft genoten van zoveel liefde”: Maurice (12) verkoopt maar liefst 1.100 liter soep (met 6.600 balletjes) voor De Warmste Week

In De Meerhoek in Sint-Eloois-Winkel kon je bij Maurice Seurynck (12) de soep afhalen die hij met zijn team had klaar gemaakt. De beoogde 800 liter werden er uiteindelijk 1.100 en de cheque die zal mogen overhandigd worden zal wellicht de 8.000 euro overschrijden. “Zaterdag gaan we met een hele delegatie naar Brugge”, kondigt papa Yves aan. “Het was voor Maurice een drukke periode, hij heeft vooral genoten van al die mensen die hem duidelijk graag zien.”

Maurice Seurynck kampt zelf met autistismespectrumstoornis, hij was er dan ook op gebrand om dit jaar iets te doen voor De Warmste Week. Het thema is dit jaar immers ‘Opgroeien zonder Zorgen’. Maurice en zijn gezin konden dit huzarenstukje natuurlijk niet in hun eentje realiseren, ze kregen de hulp van hun familie en vele vrienden. “In totaal waren we met ruim 20 mensen die geholpen hebben: van groenten snijden tot de balletjes draaien.” Er waren drie soorten soep, waaronder tomatensoep met balletjes. “Daarvan hebben we er 6.600 gedraaid.” Uiteindelijk werd afgeklokt op 1.100 liter soep, waarvan de laatste liters gisteren nog werden verkocht.

Drankpotje van 1.275 euro

Zaterdagmiddag 16 december kon immers de bestelde soep opgehaald worden in De Meerhoek in Sint-Eloois-Winkel en dat op zich werd al een warm event. Er kon ook iets gedronken worden. “Krist en Nadine (Vandemoortele-Witdouck, red.) serveerden en trakteerden er drank. Iedereen die iets nuttigde kon een vrije bijdrage doen en toen we ‘s avonds het potje leeg maakten, stak daar ook nog 1.275 euro in. Ook heel wat ingrediënten werden gesponsord, waarbij we ook nog eens de sponsors bedanken. Zo gaat alles integraal naar De Warmste Week. We moeten de precieze afrekening nog maken, maar we zullen allicht meer dan 8.000 euro op onze cheque kunnen plaatsen.”

Grote delegatie naar Brugge

Zaterdag 23 december vertrekt er een hele delegatie vanuit Sint-Eloois-Winkel naar ‘t Zand in Brugge. “Om 16.30 uur worden we in het Warmste Dorp ontvangen. Hoe dat precies zal verlopen, weten we nog niet. Wat we wel weten is dat we met een mooie groep van medewerkers en vrienden naar daar zullen afzakken.” Met uiteraard Maurice op kop, die de cheque zal mogen overhandigen. “Het was natuurlijk een drukke periode voor hem, hij voelt zich niet altijd in zijn sas tussen veel volk. Maar hier heeft hij niettemin van genoten. Zeker omdat hij gezien heeft hoeveel mensen hem echt graag zien”, besluit papa Yves.