Het gezin Timperman: de sportiefste familie uit Reningelst

Flac Hoppeland telt heel wat leden, van wie er in Reningelst zelfs vijf onder hetzelfde dak wonen. Vader Benny, moeder Annie en de drie kinderen Janica, Thibo en Elena. We stellen deze sportieve familie even voor.

Benny Timperman is de pater familias van het gezin dat al 17 jaar in de Baljuwstraat woont. Hij is 52 jaar en afkomstig uit Poperinge. “Ik werk als mecanicien bij McBride in Ieper”, zegt Benny. “Vanuit de mountainbikeclub van dit bedrijf wilden we eens deelnemen aan een crossduatlon en daarvoor begonnen we met looptrainingen. Intussen ben ik anderhalf jaar lid van Flac Hoppeland. Mijn specialiteit zijn de langere afstanden.”

“Naast atleet ben ik nog supporter en chauffeur voor onze drie kinderen. Voor het komende jaar hoop ik de 10.000 meter af te leggen onder de 45 minuten en de halve marathon onder de 1 uur en 45 minuten. Uiteraard is een blessurevrij seizoen ook een van de grootste doelen.”

Moeder Annie

Moeder Annie Janssoone is 46 jaar en afkomstig uit het Noord-Franse Godewaersvelde. Ze werkt als operator bij McBride. “Ik ben ook lid van Flac Hoppeland, maar doe nu vooral krachtoefeningen nadat ik een hele tijd sukkelde met mijn rug”, zegt ze. “Daarnaast ben ik vrijwilliger bij de activiteiten en gaan we met vier vrouwen tijdens de zomer mee op kamp naar Geraardsbergen om te koken. Nu de rugklachten van de baan zijn, hoop ik dit jaar weer de draad van het lopen op te nemen. Ik zou graag probleemloos 5 km lopen dit jaar.”

Dochter Janica

Janica (16) houdt net als haar vader van de langere afstanden. Ze nam recent deel aan een stratenloop in Lombardsijde en aan het PK veldlopen in Roeselare. “Ook trailrunnen doe ik graag. Zo werd ik vorig jaar in september derde op de 10 km van de Kemmel Trail. Voor mij primeert het plezier”, aldus de leerlinge sociaal technische wetenschappen.

“Ik ben intussen ook twee jaar trainster en volg nog een trainerscursus in Brugge. In 2023 zal ik voor het eerst deelnemen aan een triatlon. Ik zal aan de start staan van de 1/8ste triatlon van Poperinge in maart. Op langere termijn wil ik me wagen aan een halve marathon”, aldus Janica, die het veldrijden volgt en fan is van Eli Iserbyt.

Zoon Thibo

Thibo is 15 jaar. Met zijn 1,95 meter torent hij letterlijk flink boven de rest uit. Thibo volgt elektromechanica en doet naast atletiek nog basketbal. Iedere week heeft hij vier atletiektrainingen en staat hij twee keer op het basketveld.

“Maar als ik ooit moet kiezen, dan zou het atletiek zijn”, zegt hij overtuigd. “Zes jaar geleden sloot ik me aan bij de club. Onlangs pakte ik twee medailles op het PK indoor: goud in het hoogspringen, met een sprong over 1,73 meter en brons in het kogelstoten. In maart wil ik die lijn doortrekken tijdens het BK indoor en het PK outdoor. Dit jaar hoop ik mijn PR in het hoogspringen van 1,76 meter scherper te stellen richting 1,80 meter”, aldus de scholier.

Dochter Elena

Elena is de jongste van het gezelschap. Als 13-jarige volgt ze moderne-talen wetenschappen. Ook zij is nu zes jaar lid van de atletiekclub. “Dit jaar ben ik eerste jaar cadet. Op het PK indoor behaalde ik zilver in het hoogspringen met een sprong over 1,35 meter. Net zoals mijn broer hou ik van de werp- en springnummers. Ik train vijf keer per week: maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag. Mijn grootste doel is om mijn PR in het hoogspringen te breken en de BK-limiet van 1,50 meter te halen”, besluit Elena, die net als haar zus het wielrennen volgt. “Maar mijn voorkeur gaat naar Mathieu Van der Poel.”

Op zondag 29 januari staan ze met vier aan de start van de veldloop in thuishaven Poperinge. Mama Annie is dan actief als vrijwilligster.