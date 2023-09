Henriette viert 100e verjaardag in WZC Warmhof in Maldegem

Het was feest op het gelijkvloers in het WZC Warmhof in Maldegem. Henriette De Baets vierde haar samen deze week met haar familie, haar medebewoners en het personeel van het WZC haar 100ste verjaardag. Henriette werd samen met haar tweelingzusje op 17 september 1922 in de ouderlijke woning in Strobrugge geboren. De 2 zusjes wogen samen 1,5 kg maar groeiden op als flinke dames. Henriette werkte in de bloemen en plantenzaak van haar ouders.

Na haar huwelijk met Cyriel Van Kerckhove die ijzerbinder was in Brussel, bleef ze thuis om voor hun zoon te zorgen. Haar echtgenoot overleden 34jaar geleden. Met haar zus Georgette die dit jaar 102 jaar wordt beleefde zij mooie dagen tijdens hun vakanties op Tenerife. Twee jaar geleden besliste Henriette om de rest van de herfst van haar leven in het WZC Warmhof door te brengen. Daar wordt ze met de beste zorgen omringd en heeft het er naar haar zin. Zij hoop er nog enkele jaren van het leven te kunnen genieten. (LV)