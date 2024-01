Heel wat nieuwjaarskindjes in onze provincie: Luca uit Izegem is de eerste West-Vlaamse baby van 2024

Om twee minuten na middernacht is Luca geboren in de Sint-Jozefskliniek in Izegem. Het zoontje van Bjarne Noyez (21) en Chloë Verfaillie (23) is wellicht de eerste West-Vlaamse baby die in 2024 geboren is.

Mama en papa hadden op 31 december ’s avonds normaal aan de feesttafel moeten zitten bij Bjarnes grootouders, maar dat liep net even anders. “Chloë was uitgerekend voor de laatste dag van het jaar, dus we wisten wel dat dit kon gebeuren”, glimlacht Bjarne.

“Toch waren we welkom op een familiefeest, maar daar zijn we nooit geraakt. Om twee uur ’s ochtends op 31 december begonnen de weeën en zijn we naar het ziekenhuis vertrokken. Om twee minuten na middernacht op 1 januari is onze Luca dan geboren. Hij is in goede gezondheid, weegt 3,1 kilogram en meet 49 centimeter.”

Luca is het tweede kindje van het gezin, na dochtertje Billy-Rose (2 jaar). “We zijn uiteraard heel blij met de gezinsuitbreiding. Dat Luca nu geboren is op de eerste dag van het nieuwe jaar is wel fijn, maar het ging voor ons even fantastisch zijn als dat op een andere datum zou gebeurd zijn, al zullen we die speciale datum voor altijd koesteren.

De eerste nieuwjaarsbaby van Vlaanderen is Luca evenwel niet. In Antwerpen is een kindje om één minuut na middernacht geboren.

Suzie en Jeff

Nog in Izegem werden Suzie Deneir en Jeff Flamand op nieuwjaarsdag. Suzie zag het levenslicht om 11:43 uur en is de dochter van papa Mathieu Deneir en mama Beverly Werbrouck uit de Vlietmanstraat in Izegem. Ze meet 46cm en weegt 2,705kg.

Suzie zag het levenslicht om 11:43 uur. © JC

Jeff Flamand werd geboren op 1 januari 2024 om 11:27 uur. Hij meet 49,5cm en weegt 3,150kg. Papa Kenneth Flamand, mama Ulrike Grymonprez en broer Arthur uit Kuurne zijn in de wolken met het nieuwjaarskindje.

Jeff Flamand werd geboren op 1 januari 2024 om 11:27 uur. © JC

Asaf

Ook kleine Asaf zag het levenslicht op nieuwjaarsdag. Hij werd geboren in het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt. Asaf is het derde kindje van Corina (30) en Gabriël (27) Tarabas uit Ardooie. Het broertje van Moïse (3,5) en Noah (2) werd geboren om 11.50 uur.

Kleine Asaf zag het levenslicht op nieuwjaarsdag. © SV

“Ik was eigenlijk uitgerekend voor 27 december, maar Asaf wou blijkbaar liever wachten op het nieuwe jaar”, vertelt mama Corina. “Of we plannen hadden met oudejaar? We zaten bij familie toen de weeën begonnen. Omstreeks 21 uur zijn mijn man en ik naar het ziekenhuis gekomen en de overgang van oud naar nieuw hebben we hier dus meegemaakt. Elke geboorte is bijzonder, maar dat Asaf op 1 januari geboren is maakt het toch extra speciaal.”

Het tweede nieuwjaarskindje in Tielt werd om 13.58 uur geboren.

(VD/JC/SV)