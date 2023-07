Hamsterhuren zit in de lift: “Op 8 jaar tijd 40.000 euro gespaard die ik anders kwijt was”

Hamsterhuren is booming business. Bij deze huurvorm gaat de helft van de huur naar de woning als de inwonende later beslist om die te kopen. Er staan momenteel zo’n 18.460 Belgen op de wachtlijst voor een hamsterhuurwoning. Maguilla Desmet uit Wervik is een van de 300 hamsterhuurders op dit moment.

Vijf jaar geleden werd het principe van “hamsterhuren” in het leven geroepen. Het is een manier van huren waarbij de helft van de maandelijkse huurprijs van een woning in een soort van spaarpot wordt geplaatst. Als de huurder later beslist om de woning alsnog te kopen, dan kan die beroep doen op dat verzamelde geld. De inwonende heeft 8 jaar de tijd om die beslissing te maken.

Ondertussen zit dat systeem stevig in de lift in België. Al 300 Belgische gezinnen hamsterhuren vandaag hun toekomstige woning en tegen eind 2024 zullen dat er minstens 500 zijn. Maar liefst 18.460 Belgen zitten daarbovenop te wachten op een ‘hamsterhuurwoning’ en daar komen elke dag nog eens 11 aanvragen bij. Dat blijkt uit cijfers van het bedrijf Gilen Real Estate, de uitvinders van hamsterhuren.

Maguilla Desmet uit Wervik is sinds 1 september vorig jaar huurster van een hamsterhuurwoning. In de nieuwe wijk in de Ooststraat, waar voordien het voetbalveld van KE Wervik lag, waren er namelijk vier hamsterhuurwoningen voorzien. Maguilla legt uit hoe ze bij het huis terechtkwam: “Ik ben eigenlijk heel toevallig op dit project gebotst. Ik kwam de woning tegen op de site van Immoweb. Het leek me meteen interessant doordat de betaalde huur zo toch nog een nut heeft, maar toch was ik wantrouwig. Ik dacht dat er een addertje onder het gras zat.”

“Toch gaf ik het een kans en ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. Ik heb nog een goeie zeven jaar om de beslissing te maken of ik de woning koop. Als ik dat dan zal beslissen, dan kan ik toch al een goeie 40.000 euro op tafel leggen die anders verloren was. Voor mensen met een gelijkaardige situatie – mijn relatie werd beëindigd en ik moest dus op zoek naar een tijdelijke oplossing – is dit ideaal.”