Grootste geboortegolf in 10 jaar tijd… behalve in West-Vlaanderen

Vorig jaar kwamen 11.038 West-Vlaamse baby’s ter wereld, dat blijkt uit de meest recente cijfers van het Agentschap Opgroeien. Dat zijn er meer dan in 2020, maar toch is die stijging van 2,3 procent relatief bescheiden. In heel Vlaanderen steeg het aantal pasgeborenen dubbel zoveel als bij ons, namelijk met 4,6 procent. Een opmerkelijke evolutie, na een jarenlange dalende trend.

De afgelopen jaren zat het geboortecijfer zelfs in een dalende lijn. Deze toename kan dus meteen in de geschiedenisboeken als de grootste geboortegolf in 10 jaar tijd. Oost-Vlaanderen spant de kroon met maar liefst 7 procent meer geboortes in 2021 dan in 2020.

Geen West-Vlaamse babyboom

Bij ons blijft de babyboom echter uit. Onze provincie sluit de lijst af met een stijging van amper 2,3 procent, die het laatste decennium verschillende malen werd overschreden. Het is wel al van 2018 geleden dat het geboortecijfer nog steeg in de provincie.





“Mogelijk heeft ook de coronacrisis ervoor gezorgd dat gezinnen hun kinderwens in 2020 hebben uitgesteld tot de pandemie weer meer naar de achtergrond verdween. De stijging lijkt overigens eerder van korte duur: voorspellingen van Statbel en het Planbureau geven aan dat we dit jaar opnieuw een dip zullen kennen in het geboortecijfer”, verklaart minister Hilde Crevits.

Bij de 11.038 pasgeborenen zijn er net iets meer jongens dan meisjes, 51,2 ten opzichte van 48,8 procent. Ruim 8 op 10 borelingen heeft de Belgische afkomst.

Steeds oudere mama's

De leeftijd van de mama's evolueert zoals verwacht. Vier op tien moeders die vorig jaar een kind ter wereld brachten zijn 30 tot 35 jaar. Deze leeftijdscategorie kent al jaren de grootste stijging, vooral wanneer het gaat over het krijgen van eerstgeborenen.





Een derde van de borelingen hebben een net iets jongeren mama, tussen 25 en 30. Vroeg zwanger worden is duidelijk steeds minder populair. Slechts 9 procent is jonger dan 25, terwijl er dubbel zoveel (18 procent) nog na hun 35ste een kind kregen.

Opmerkelijk is vooral de pariteit van de baby's. Procentueel werden in West-Vlaanderen het meeste eerste (46 procent) én tweede kinderen (36,9 procent) geboren. Het aandeel van pasgeboren derde, vierde en vijfde kinderen in een gezin ligt dan weer een stuk lager dan in de andere Vlaamse provincies.