Groen pleit voor discreet bevallen in Brugge na dood van pasgeboren baby

De dood van een pasgeboren baby in de sociale woonwijk De Blauwe Poort in Sint-Pieters begin deze maand blijft politiek Brugge beroeren. Raadslid Karin Robert (Groen) pleitte er tijdens de gemeenteraad voor om in Brugge een vorm van ‘discreet bevallen’ mogelijk te maken.

Eerder deze maand al stelde raadslid Stefaan Sintobin (VB) voor om in Brugge een vondelingenschuif te installeren, nadat het lijkje van een Nieuwjaarskindje op een zolder aangetroffen werd: “In Antwerpen zijn door zo’n vondelingenschuif al 18 baby’s gered in twintig jaar tijd.”

Volgens Karin Robert (Groen) balanceert het principe van een vondelingenschuif op glad ijs, omdat een kind te vondeling leggen in feite strafbaar is:

“De vondelingenschuif in Borgerhout kwam er pas na duidelijke afspraken tussen stad Antwerpen, het OCMW en het parket, dat de situatie gedoogt. Een aanvraag in Evere door vzw Corvia, in februari 2021, werd afgewezen en de gemeente besliste, na inwinnen van adviezen, om een vondelingenschuif definitief te verbieden.”

Bredere aanpak

“Met Groen pleiten we voor een bredere aanpak. Een vondelingenschuif biedt misschien wel een veilige oplossing voor het kind, niet voor de moeder. Vrouwen die hun baby te vondeling leggen, hebben immers een bevalling zonder medische zorgen achter te rug, met gevaar voor eigen leven en dat van hun kind.

“Wie zal die vondelingenschuif bemannen of ‘bevrouwen’ als die er komt in Brugge? Zal de Stad zelf een dienst ondersteunen die eigenlijk illegaal is? Werken aan versterking van de perinatale zorg, preventie en gezondheidspromotie is een must. Het OCMW moet vrouwen die ongewenst zwanger zijn opvangen. Nog beter is ongewenste zwangerschappen te helpen voorkomen door in te zetten op sensibilisatie, gratis verspreiden van condooms, …”

Discreet bevallen

“Op dit moment is het in België niet mogelijk om te bevallen zonder je identiteit kenbaar te maken. Met Groen pleiten we ervoor om een vorm van ‘discreet bevallen’ mogelijk te maken, met omkaderende maatregelen. De naam van de moeder wordt dan niet op de geboorteakte vermeld, maar haar gegevens worden wel bewaard en geregistreerd via het ziekenhuis. Zo kan zij later, wanneer het kind op zoek gaat naar zijn of haar roots, opgespoord worden.”

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) en schepen voor Welzijn Pieter Marechal (CD&V) willen met het middenveld bespreken wat mogelijk is: “Duitsland telt meer dan honderd vondelingenschuiven en in dat land is ook anoniem bevallen mogelijk. Maar hiervoor is in ons land wetgevend werk nodig. Dat kan Brugge niet op zijn eentje beslissen.”

“Er bestaat een perinataal netwerk in Brugge, met tal van partners die jonge moeders begeleiden. Experten uit het middenveld zeggen ons dat een vondelingenschuif niet echt aangewezen is in Brugge. Gynaecologen vertellen ons dat een vondelingenschuif eerder moeders zou kunnen aanzetten om alleen te bevallen, zonder medische zorgen. Wat een gevaar inhoudt.”