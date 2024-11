Gouden jubileum voor Joël en Aline

Joël Notredame (72) en Aline Plamon (67) vierden de vijftigste verjaardag van hun huwelijk.

Joël werd geboren op 20 september 1952 in Belle in Frankrijk, waar hij de bakkersstiel leerde bij een boulanger. Na een korte periode bij Picanol in Ieper ging hij samen met zijn broer werken als metser voor de Franse aannemer Marly. Op zijn 58ste moest Joël na een arbeidsongeval noodgedwongen met pensioen.

Aline zag het levenslicht in Boeschepe op 18 februari 1957. Ze ging er naar school tot haar vijftiende en ging daarna vijf jaar werken in de weverij Derycke in Abele. De twee leerden elkaar kennen in De Wielewaal op de Zwarteberg en stapten op 25 oktober 1974 in het huwelijksbootje.

Het koppel woonde eerst vijf maanden in Dikkebus en vestigde zich daarna langs de Abeelseweg in Poperinge, waar ze nog altijd wonen. Het echtpaar kreeg twee kinderen: Nathalie (48), en een zoon Laurent, die op 38-jarige leeftijd overleed na een verkeersongeval. Er zijn vier kleinkinderen: de tweeling Zion en Chloë (22), Louise (14), en Younes (21).