Gouden jubileum voor Daniel en Marleen uit Meulebeke

Daniel Cappelle en Marleen Damman werden samen met hun familieleden uitgenodigd in het kasteel Ter Borcht naar aanleiding van hun gouden huwelijksjubileum.

Daniel werd op 6 oktober 1950 geboren in Ardooie. Het gezin telde 11 kinderen. Vader Benonie was wever en moeder Magdalena zorgde voor haar kroost. Op 14-jarige leeftijd ging Daniel werken in een houtzagerij in Pittem. Na 12 jaar zocht hij een andere uitdaging. Hij vond die bij loodgieter Roger Van Astele in Meulebeke. Nog eens 12 jaar later nam Daniel het bedrijf van Roger over.

In 2013 ging hij met pensioen. In zijn vrije tijd is Daniel een fervent Harley Davidson rijder en is hij vinkenier aangesloten bij Niet Rijk maar Recht. Marleen Damman werd op 4 november 1954 geboren. Ze woonde samen met haar ouders en haar twee broers op De Paanders. Op 15-jarige leeftijd ging Marleen werken bij firma Debruyne tot in 1989. Daarna hielp ze thuis met de administratie van het bedrijf van haar echtgenoot. Het koppel leerde elkaar kennen in café Vienne in Meulebeke. De ene ontmoeting volgde in snel tempo de andere op en na drie jaar traden ze op 4 augustus 1973 in het huwelijksbootje.

Daniel en Marleen hebben twee zonen: Kenny, gehuwd met Jelske Van Dormael en Jens gehuwd met Sara Bruyneel. Met hun twee zonen trokken Daniel en Marleen er iedere vakantie op uit, samen met een bevriend koppel met kinderen. Ze bezochten toen vooral Center Parks. Er zijn vier kleinkinderen: Marai, Rune, Ari en Nio.

Hobby’s

Daniel is in de ban van zijn tuin en onderhoudt die dan ook plichtsbewust. Marleen houdt meer van shoppen met vriendinnen en van een leuk terrasje.