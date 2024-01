Danny Seys en Marie-Thérèse Staelens uit de Beukendreef in Izegem werden officieel ontvangen naar aanleiding van hun gouden jubileum

Danny Seys (68) is een geboren en getogen Izegemnaar, Marie-Thérèse Staelens (69) is van Lendelede. Ze trouwden op 29 december 1973 in Lendelede. Het huwelijk werd gezegend met twee kinderen: Claude en Veronique. Er zijn intussen ook al drie kleinkinderen: Jonas, Luca en Milan.