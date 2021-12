Gouden Dirk en Rose uit Lendelede hebben geen tijd om zich te vervelen

Dirk Parmentier en Rose Verheye zijn 50 jaar getrouwd. De liefde bij het gouden koppel ontlook op een boerenbal in Den Tap. “Ik vergezelde Rose die avond voor het eerst naar huis”, zegt Dirk.

Dirk werd in Kortrijk geboren op 9 januari 1950 en was de oudste van een gezin met acht kinderen (één overleed als baby). Samen met zijn vijf broers groeide hij op in de Winkelsestraat. Toen hij zeven jaar was verhuisden ze naar de Rozebeeksestraat.

“Na de lagere school in Lendelede volgde ik de richting mechanica aan het VTI in Izegem”, zegt Dirk. “Ik werkte achtereenvolgens bij de firma Neyrinck Holvoet, daarna 12 jaar bij Bekaert Engineering in Zwevegem en Ingelmunster. Ik maakte er onderdelen voor draadtrekmachines. Nadien werkte ik nog 15 jaar bij elektriciteitsbedrijf Renier in Izegem en tenslotte nog 17 jaar in de verkoop bij Vancanneyt in Lendelede.”

Rose werd geboren in Lendelede op 18 juni 1952 en groeide op in de Kwadestraat in een gezin met zeven kinderen. “Na de lagere school in Lendelede volgde ik nog enkele jaren naaischool”, zegt Rose. “Ik begon te werken bij Neyrinck-Holvoet in de afdeling waar ruwe wol op bobijnen werd gesponnen. Toen zoon Nico werd geboren bleef ik een tijdje thuis. Nadien werkte ik nog 25 als jaar huishoudhulp bij een familie.”

Drie jaar verkering

Dirk kende Rose omdat hij bevriend was met haar broer Daniel en daar regelmatig over de vloer kwam. “Maar een eerste échte contact was er op het bal van de boeren in Den Tap”, zegt Dirk. “Ik vroeg Rose ten dans. Ik was die avond met haar broer naar het bal gegaan en ging alleen met Rose terug naar huis… Omdat ze van haar broer niet alleen in het donker naar huis mocht gaan. Na een verkering van drie jaar trouwden we op 6 november 1971 voor de wet, ‘s anderdaags voor de kerk.”

Dirk en Rose woonden eerst een jaartje in de Kuurnsestraat, dan in de Groeningebergstraat en tenslotte in de Rozebeeksestraat, in de ouderlijke woning van Dirk zijn ouders.

Dirk voetbalde bij FC Lendelede, was scheidsrechter, 33 jaar bestuurslid van Pasar, 20 jaar lid van de Civiele Bescherming, speelde toneel bij Kohané, de KWB en een toneelgezelschap uit Rumbeke, hij kaart graag en vooral in de zomer is hij bezig in zijn tuin. Rose breide en naaide voor de kinderen, is creatief en maakte tal van kunstwerkjes die haar huiskamer sieren. Ze is bestuurslid en verantwoordelijk voor de creawerking van Okra, ze maakt haar eigen kerstkaarten en bakt dagelijks vers brood. Ze vangen ook graag de kleinkinderen op.

Onze jubilarissen gaan al 27 jaar naar hetzelfde familiehotel in Oostenrijk. “We voelen er ons thuis en genieten van de bergwandelingen”, zeggen ze. “In eigen land gaan we graag naar La Roche. En er zijn de mooie familiemomenten met zoon Nico en zijn vrouw Katrijn Valcke, dochter Cinthy en de kleinkinderen Bieke, Lore, Lies en Aïcha.

