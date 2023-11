Goud voor Viviane Smet en Werner Van den Broeck

Werner Van den Broeck en Viviane Smet uit Knokke-Heist waren onlangs 50 jaar getrouwd.

Werner en Viviane leerden elkaar kennen op 19 september 1970 in het Zaventemse uitgaansleven. De vonk sloeg over en het koppel kreeg samen een zoon, Mike, die nog steeds in Zaventem woont.

In 2013 verhuisde het echtpaar naar Knokke-Heist. Viviane werkte 41 jaar als lerares in een lagere school in Anderlecht. De laatste jaren van haar carrière was ze directrice van de school. Werner heeft politieke wetenschappen gestudeerd. Hij begon zijn carrière bij AXA-verzekeringen, maar maakte later de overstap naar de vastgoedwereld. Daar werkte hij als manager in de verkoop van serviceflats. Viviane is haar passie voor het lesgeven nog niet verloren. In haar vrije tijd geeft ze les tijdens de naschoolse opvang in de vrije basisschool Heilig Hart. Daarnaast geeft ze ook geregeld Franse bijles. Werner leest erg graag en gaat regelmatig naar de cinema. Het koppel reist ook graag. (HH)