Goud voor Marnix Vanryckeghem en Liliane Casier in Menen

Zaterdag werden Marnix Vanryckeghem en Liliane Casier ontvangen in het stadhuis van Menen naar aanleiding van hun vijftigste huwelijksverjaardag. De plechtigheid werd voltrokken door hun dochter, schepen Griet Vanryckeghem.

Op 15 december 1972 gaven Marnix en Liliane elkaar hun jawoord in het stadhuis van Menen. Marnix Vanryckeghem werd geboren in Menen op 15 februari 1950. Hij werkte vier jaar bij Vandendriessche in Kortrijk en daarna 36 jaar in de afdeling ‘Engineering’ bij de Firma Reznor in Menen. Zijn hobby’s zijn kamperen, lezen, zwemmen en fietsen.

Liliane Casier zag het levenslicht in Menen op 16 juni 1952. Ze was zeven jaar bediende bij Menotex in Menen en daarna 34 jaar in het stadhuis van Menen.

Huwelijk in 2023

Het gouden koppel, dat sinds 2016 langs de Oude Leielaan woont, kreeg met Griet en Lies twee dochters. Ze hebben met Hadewych, Wolf, Reinhard en Arnout vier kleinkinderen en ze maken zich op voor het huwelijk in 2023 van hun dochter Lies, die in de Westhoek woont. (WO)

