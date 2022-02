Goud voor Gilbert Indevuyst en Beatrix Coghe, vroegere uitbaters Au Petit Jardin in Poperinge

Gilbert Indevuyst (75) en Beatrix Coghe (73) uit de Ieperseweg vierden de vijftigste verjaardag van hun huwelijk. Ze trouwden op 11 februari 1972 en waren jaren de uitbaters van het tuincentrum Au Petit Jardin langs de Couthoflaan in Proven.

“Ik werd thuis geboren in Proven op 27 april 1946. Ik had een broer en drie zussen. Oorspronkelijk waren mijn ouders landbouwers, maar ze schakelden over op groetenteelt, en stonden op de markten. De lagere school volgde ik in Proven, en daarna trok ik naar de Tuinbouwschool in Roeselare. Toen moest ik voor een jaar naar het leger”, vertelt Gilbert Indevuyst.

“Wanneer dat voorbij was, specialiseerde ik mij in het snoeien van fruitbomen en vergezelde ik ook mijn ouders naar de markten. Later begon ik met het kweken van groenteplantjes en bloemen in het tuincentrum, waar vooral veel Fransen over de vloer kwamen. In 2010 gingen we met pensioen, en verhuisden we naar de Ieperseweg in Poperinge”, aldus nog Gilbert.

Beatrix Coghe werd geboren in Aalbeke op 26 november 1948. “Mijn ouders waren landbouwers. Ik had een broer en drie zussen. De lagere school volgde ik in Aalbeke, het middelbaar in Anzegem. Daar behaalde ik ook mijn diploma regentaat Landbouw en Huishoudkunde”, zegt Bea.

Opvolger

“Eerst kon ik aan de slag in een school in Herseaux, voor jongeren met een mentale handicap. Het betrof de Vlaamse afdeling van een Waalse school. Door de taalwetperikelen is die afdeling later afgeschaft. Ik gaf een jaar les in het Lutgardisinstituut in Roeselare, en de rest in het Medisch Pedagogisch Instituut Maria-ter-Engelen in Klerken, ook aan mensen met een mentale beperking”, gaat Bea verder.

Het koppel trouwde op 11 februari 1972, en kreeg twee zoons. Wim (49) is nu zaakvoerder van Au Petit Jardin, Bart (43) is beroepsmuzikant (hoorn) en muziekleerkracht in Lede en Deinze. Er zijn vier kleinkinderen: Thibo, Mauro, Sam en Kaat. Gilbert kan zich nog steeds uitleven in zijn tuin, en hij kweekt ook vogels. Bea doet het huishouden, en tijdens het seizoen gaat ze helpen bij hun zoon in het bedrijf. Daarnaast is zij lid van heel wat verenigingen zoals Markant, Vlas en KVLV.

(AHP)