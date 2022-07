Goud voor Gery Avonture en Christine Rabaey in Izenberge

Gery Avonture en Christine Rabaey uit de Izenbergestraat in Izenberge – ouders van schepen Karolien Avonture – hebben hun vijftigste huwelijksverjaardag gevierd. Het werd een onvergetelijk feest.

Gery Avonture en Christine Rabaey zijn een hecht koppel dat bewust van het leven geniet. Gery is afkomstig uit Leisele, zijn echtgenote van Wulpen en ze trouwden op 1 juli 1972. Ze namen hun intrek op de ouderlijke hoeve van Gery in de Izenbergestraat, waar ze 36 jaar lang hebben geboerd. Het echtpaar kreeg drie kinderen: Karolien, getrouwd met Stefaan Luyssen, Hans die met Veerle Deprey trouwde en Ilse, die samen is met Stijn Vincent. Zij hebben voor zes kleinkinderen gezorgd. In 2011 nam zoon Hans de hoeve over, het grootste geluk dat een gepensioneerde landbouwer kan hebben, oordeelt Gery.

“Mijn zoon heeft er een kippenbedrijf van gemaakt”, vertelt Gery zelf. “Ik woon op driehonderd meter en ga nog elke dag langs. Ik help mee aan de triage van de eieren en ook ploegen is nog grotendeels mijn taak. Nog kunnen meehelpen op de hoeve is mijn lang leven.”

Actief

Gery en Christine hebben het geluk van een goede gezondheid te mogen hebben en op vandaag zijn ze beiden nog zeer actieve senioren met vele liefhebberijen. “We doen als koppel veel samen en genieten bewust van het leven”, vertelt Christine.

“Gery gaat om de 14 dagen kaarten in De Kwelle, we helpen mee bij de opvang van onze kleinkinderen, zijn groot liefhebber van het wielrennen, we gaan vaak samen fietsen of uit eten en ook met de computer of tablet kunnen we allebei goed overweg. En o ja, ik volg ook gepassioneerd alles wat over de koningshuizen verschijnt!”

“Het bijzonder mooie feest voor onze vijftigste huwelijksverjaardag samen met familie, buren en enkele vrienden vonden we werkelijk onvergetelijk. We zijn al de hele week aan het nagenieten”, geven Gery en Christine nog mee.