Goud voor Charline en Jean-Pierre

Charline D’Hondt en Jean-Pierre Pynoo uit Lauwe werden in Het Applauws gehuldigd naar aanleiding van hun gouden huwelijksverjaardag.

Jean-Pierre, geboren in Kortrijk op 6 juni 1952, en Charline, geboren in Kuurne op 30 april 1953, stapten op 5 oktober 1973 in het huwelijksbootje in Harelbeke. Jean-Pierre is goudsmid. Charline werkte 36 jaar bij Barco in Kortrijk.

Het koppel woont sinds 1977 in de Boldriesstraat in Lauwe. Ze hebben drie kinderen: Bram, Brecht en Griet. Er zijn vijf kleinkinderen: Marie, Leonie, Laure, Nina en Aiden.