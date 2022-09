Goed nieuws voor Louise, er is een manier om terug in Canada te geraken

Goed nieuws voor de 24-jarige Louise Deleu. Via een achterpoortje is er een mogelijkheid om toch terug in Canada te geraken. Vorige week vertelde ze nog in onze krant over de moeilijkheden die ze kent om terug te gaan naar Canada waar ze al vijf jaar woont.

Louise Deleu (24) verloor enkele jaren geleden haar hart aan Luke in Canada. Ze wonen er al vijf jaar samen en acht maanden geleden kregen ze met Jasper een wolk van een zoon. Ondertussen werden ook de papieren in orde gemaakt om er permanent te verblijven. “Omdat er ons bevestigd werd dat alles in orde was, trokken we zes weken lang door Europa om de regio, maar ook zodat Luke zijn schoonfamilie eindelijk zou kunnen ontmoeten”, klonk het bij Louise. “Helaas bleek niet alles in orde en ontbrak het laatste document, dat nochtans bevestigd werd, om terug te mogen keren. Daardoor heb ik afscheid moeten nemen van Luke, die terug is naar Canada, en moet ik hier blijven. Ook Jasper blijft hier nog even.”

Met de auto

Uitzicht op een oplossing was er een hele tijd niet. Tot nu! “Ik heb contact gehad met een parlementslid in Canada die met een oplossing kwam”, klinkt het enthousiast bij Louise in een post via Instagram. “Als ik naar Amerika reis, bijvoorbeeld naar een staat vlakbij de grens met Canada, kan ik gewoon met de auto naar daar. Op voorwaarde dat Luke mij komt oppikken. Het is nu nog even uitvogelen wat de beste oplossing is, maar zo zouden we terug bij elkaar kunnen geraken!”