Godelieve (108) en broer Gerard (100) vieren verjaardagen met hun familie

Stuntvrouw Godelieve Voet is 108, dubbel zo oud als haar betreurde moeder ooit mocht worden. Ook haar broer heeft nu de 100 bereikt. “Wie had dat ooit gedacht? Meer dan 100, dat is een eeuwigheid, hé”, klinkt het bij broer en zus, die nu enkele levenslessen delen.

Godelieve werd dit najaar 108 en vierde dat zondag met haar 100-jarige broer Gerard uit Diksmuide en de rest van de familie. Dat broer en zus ooit eeuwelingen zouden worden, stond niet in de sterren geschreven: hun moeder overleed al op 54-jarige leeftijd aan een longontsteking.

“Wij moesten heel vroeg al veel werken. Dat maakte ons kloek”, weet Godelieve, die opgroeide op de ouderlijke hoeve bij Diksmuide. Nu woont ze in een flat in Reninge.

Just genoeg

“We aten en dronken nooit te veel, just genoeg. Meer is daar niet aan te doen”, vertelt ze over haar gezegende leeftijd. “Of toch: goed overeenkomen met iedereen, eigenlijk is dat het bijzonderste in het leven. Vandaag voel ik mij normaal. Deze aandacht is niks bijzonders, ik ben dat gewoon.”

De kranige dame vinkte in haar eeuwjaren een indrukwekkende bucketlist af: een ballonvaart, parachutesprong, Lourdes-bedevaart met bisschop Lode Aerts, tv-optredens met Cath Luyten, Gert Verhulst en James Cooke, en ontmoetingen met idolen Jacky Lafon, Dana Winner en Lisa del Bo.

TP

“Ik zag vanmorgen hoe ze opstond en haar nagels liet doen door mijn moeder, ze is in supervorm”, getuigt Danny Cool (55), kleinzoon en intussen al 20 jaar mantelzorger van zijn “mémé”. “Met plezier. We hebben zoveel aan mekaar, een unieke liefdevolle band: vroeger was zij er voor mij, nu ik voor haar. Het is allerminst vanzelfsprekend dat ze hier nog zit. Godzijdank maakte Godelieve een wonderbaarlijke verrijzenis, na haar bijna-doodervaring door corona.”

Corona, da’s een kroon

“Daar denk ik niet aan. Corona, da’s een kroon”, lacht de gevatte 108-jarige, die voorlopig niet broedt op een nieuwe stunt. “Gezond blijven, dat is het enige wat ik vraag. Als je gezond bent, ben je nooit geware dat je 100 bent. Goed kunnen eten en rondlopen: dat is al veel, hé. Ik ben content met mijn leven en gelukkig in mijn huisje, waar ik nog kan doen wat ik wil. Het doet deugd dat heel de familie zich vandaag kon vrijmaken.”

De gevierde dame begon zelfs even te zingen. “Ik voel me goed, ik voel me goed. Vraag me niet hoe ik dat doe. Ik voel de kriebels in mijn bloed. Ik voel me goed, ik voel me goed!”

“Ongelooflijk: zo oud kunnen worden in zo’n goede gezondheid, fysiek én mentaal.” Danny genoot zienderogen van het familiemoment. “Na al die jaren kan mémé ook mij nog verrassen met haar oneliners en spreuken van weleer. Ze leidde een leven in dienst. Eerst voor haar ouderlijk gezin na het vroegtijdig overlijden van haar moeder. Daarna voor haar eigen gezin, pépé Marcel, de kinderen, de kleinkinderen, de boerderij.”

Sfeer

Lies Laridon, burgemeester van Diksmuide (CD&V), kwam Godelieve en Gerard feliciteren op het familiefeest in feestzaal Puur in de Houthulstse deelgemeente Klerken. “Ik ben misschien niet de bevoegde burgemeester op dit grondgebied, maar ik kom met veel plezier tot jullie van harte proficiat te wensen”, sprak ze. “Het is mooi om de sfeer te voelen in deze warme familie, waar iedereen goed voor elkaar zorgt. Blijkbaar is dat toch een sleutel om zo oud te kunnen en mogen worden. En zeker op die manier.”

“Tot volgend jaar”, besloot Godelieve. “Zet ons dan maar weer in de gazet. Of op een vliegtuig.”

(TP)