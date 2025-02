Gezinsbonden laten duizendtal bomen planten

Elk gezin dat een kindje kreeg in 2024 kon een geboorteboom aanplanten langs een ‘geboortestrook’ langs de Wervikstraat tussen de Kasteelhoekstraat en de Kranenburgstraat in Zillebeke.

De Gezinsbonden van Zillebeke, Voormezele, Vlamertinge, Ieper en Boezinge sloegen de handen in elkaar om opnieuw een plantactie van geboortebomen te organiseren. Zowat 95 gezinnen plantten elk een tiental bomen. “De jaarlijkse aanplantactie van geboortebomen en -struiken stond opnieuw in het teken van natuur en de toekomst van onze stad”, aldus schepen Miguel Gheysens van Natuur en Jeugd (Team Ieper). “We plantten niet zomaar bomen en struiken. Het zijn symbolen van hoop, van groei en van verbondenheid met onze omgeving. Elke boom of struik die in de grond wordt gezet, is een investering in de toekomst van onze stad, in de toekomst van de kinderen en de kleinkinderen van de deelnemers.”

Houtkantenplan

“Met deze aanplant geven we het startschot voor het Vlaamse Houtkantenplein in Ieper. De aanplantactie langs de Wervikstraat is de eerste van zes die de komende jaren in Ieper in het kader van het Vlaams Houtkantenplein zullen gerealiseerd worden. Ook de Komenseweg, de Zillebekevoetweg, de Torreelstraat, de Blauwepoortstraat en de Kalleputstraat worden de komende jaren versterkt via het Vlaams Houtkantenplan. Met de aanplant langs de Wervikstraat dekken we niet enkel de tafel voor heel wat vogels, zoogdieren en insecten, we zorgen ervoor dat ons landschap aantrekkelijker, klimaatrobuuster en gevarieerder wordt. Mijn dank gaat uit naar de Gezinsbonden en het Regionaal Landschap Westhoek voor de realisatie.” Het gezin Ward Lambrecht en Nele Hebben uit de Poperingseweg in Vlamertinge plantten een boom voor Cedric (5 maanden). “We hebben al een geboorteboom voor Hannelore (4) langs de Verdronken Weide en voor Vincent (2) in de Passendaleveldstraat”, aldus Ward. Arnoud Beele en Lindsay Lazeure uit de Kattestraat uit Ieper zorgden voor een geboorteboom voor de kleine Siebe (6 maanden). “Ook Lowie heeft al een geboorteboom langs de Bellewaardebeek in Sint-Jan”, aldus Arnoud. Ook Mathias Devos en Bertille Castel uit de Schipstraat uit Ieper zorgden voor een geboorteboom voor de kleine Léon Devos-Castel. “En we plantten ook al een paar bomen in de tuin”, besluit Mathias. (EG)