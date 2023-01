Gezinsbond Deerlijk viert het hele jaar het 100-jarig bestaan

De Gezinsbond Deerlijk bestaat 100 jaar. Het eeuwfeest wordt het hele jaar door gevierd met tal van activiteiten.

“Om het werkbaar te houden, is de grote groep vrijwilligers opgesplitst in vier zelfstandige deelbesturen (medioren, middengroep, piepjonge en Bondgenootjes) en een overkoepelend kernbestuur”, zeggen voorzitter Leen Favere en secretaris Geert Huysentruyt. “Met veel interne werkgroepen zijn we actieve dan ooit en werd een waardig eeuwfeestprogramma uitgewerkt. Er is van alles te beleven: in januari de officiële ontvangst, in februari het optreden van The Bootleg Beatles, in maart de grote tweedehandsbeurs, in april de paaseierenraap, in mei bloemschikken, in juni een feestelijke familiedag, in juli even naar adem happen, in augustus Terre de Feu, in het najaar nog een tweedehandsbeurs en griezelen met Halloween, in november met de Sint op pad en in december de feestelijke afsluiter met een komisch toneelstuk, gebracht door een aantal bestuursleden.”

Historiek

Samen met Leen en Geert gingen we even grasduinen in de historiek van de jubilerende vereniging. “Kort na de Eerste Wereldoorlog, in 1920, ontstond op nationaal niveau ‘De Bond der Talrijke Huisgezinnen’, als sociale beweging voor het gezin”, luidt het. “Veel kostwinners waren immers gesneuveld en de industriële revolutie zorgde voor armoede, vooral bij grote gezinnen. Gezien geboorteplanning toen helemaal niet aan de orde was, richtte de Bond zich aanvankelijk tot gezinnen met drie of meer kinderen. Daarom werd de naam al snel omgedoopt tot Bond der Kroostrijke Gezinnen.”

“Deze nationale ‘Bond der Kroostrijke Gezinnen’ werd in 1923 actief in Deerlijk. Kort na de start telde de plaatselijke afdeling 123 leden. Vijfentwintig jaar later, in 1948, vierde de vereniging het zilveren jubileum en waren er al 381 leden. Na de Tweede Wereldoorlog kende de Bond, mede door de babyboom, een groot succes en werd de spreekbuis van de gezinnen bij de overheid. Er werd hard gepleit om gezinsvriendelijke maatregelen te bekomen zoals de (verhoging van) kinderbijslag, studietoelagen, goedkope leningen voor het bouwen of kopen van een woning, voorkeurtarieven voor openbaar vervoer, betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang, behoorlijk vergoed ouderschapsverlof… Het bekomen van al die maatregelen is grotendeels te danken aan de tussenkomst van de Bond.”

Alle gezinnen

“Vanaf 1960 richtte de Bond zich, ongeacht het aantal kinderen, op alle gezinnen en werd daarom omgedoopt tot Bond van Grote en van Jonge Gezinnen. Als erkende culturele vereniging organiseerde de Bond activiteiten zoals aangepaste gezinsvakanties, sport- en creatieve vakanties, taaluitwisselingen, opleidingen voor jongerenwerking… Aanvankelijk richtte men zich meer op de materiële noden, maar gaandeweg ging er meer aandacht naar thema’s zoals de relatie tussen man en vrouw, tussen ouders en kinderen, de opvoeding van de kinderen, de emancipatie van het gezin en de rechten van het kind.”

“Ook in Deerlijk was de Bond heel actief. In 1973 werd het 50-jarig bestaan gevierd met een autoloze zondag en het opstarten van de kinderoppasdienst. In 1982 was er een grote viering ter gelegenheid van het 1000ste lid en werd wijlen dr. Philip Monbaliu gevierd voor 50 jaar ondervoorzitterschap van de Deerlijkse Bond. 1993 was een memorabel jaar met de komst van de befaamde internationale zanggroep Up With People. Vijf jaar later, in 1998, werd dit huzarenstukje nog eens overgedaan naar aanleiding van het 75-jarig bestaan.”

Gezinsbond

“Omdat de naam Bond van Grote en van Jonge Gezinnen al lang niet meer de lading dekte werd die in 2002 officieel gewijzigd in Gezinsbond. De werking werd verder ontplooid naar alle gezinnen, ook gezinnen die in armoede leven, een andere etnisch-culturele achtergrond hebben, nieuw samengestelde gezinnen, eenoudergezinnen… Momenteel zijn nog altijd meer dan 600 Deerlijkse gezinnen lid van onze afdeling. Daar zijn we bijzonder fier op. Bovendien zijn meer dan 50 van die gezinnen actief als bestuurslid.” (DRD)