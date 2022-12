Gezin na 17 maanden herenigd: Over en weer naar Cuba… voor papiertje

Voor de liefde van je leven doe je altijd iets meer. Desnoods reis je de halve wereld rond om dat ene papiertje in orde te brengen. Dat is wat onze medewerker Stefaan Dehaerne besloot zodat hij nog Kerstmis zou kunnen vieren met zijn Cubaanse vriendin Linda en hun dochtertje.

Linda en haar dochtertje Diosluci kwamen al eens anderhalf jaar in Ieper wonen. Alle papieren waren in orde, Linda had werk. Toen op 10 juli 2015 het eerste kleinkind van haar oudste dochter Diosnelvis geboren werd, wilde ze terug. Daar is het de gewoonte dat de oma de eerste maanden zorgt voor haar kleinkind, maar die maanden werden jaren. Na de coronacrisis kon ik haar pas in de zomer van 2021 na twee jaar weer in mijn armen sluiten. We besloten toen opnieuw samen te gaan wonen in Ieper.”

Stefaan kan nu een boek schrijven over de administratieve mallemolen rond deze gezinshereniging. “Van de Belgische ambassade in Havana kreeg ik een overzicht van tien documenten die in orde gebracht moesten worden. Maar toen bleken er nog drie documenten te ontbreken. Het was al eind augustus toen mijn vriendin weer naar de ambassade kon met alle papieren. Toen bleek dat TUI Fly beslist had om niet meer op Havana te vliegen.”

Begin december belde de Belgische ambassade van Havana Linda op dat ze haar documenten mocht ophalen. Stefaan boekte halsoverkop een vlucht voor hen naar Zaventem. “Er was een document vervallen: er moest een nieuw komen, het origineel. Gelukkig kreeg ik van stad Ieper zo’n document weer in handen. Ze eisten het origineel en geen pdf, maar DHL Express kon die documenten niet voor 26 december afleveren.”

Felbegeerde stempels

Na overleg met zijn werkgever, nam Stefaan een resolute beslissing. “Ik boekte zelf een vlucht naar Cuba. Gelukkig kreeg ik van mijn directeur toestemming om te vertrekken. We gingen naar de Belgische ambassade en even later stonden we met de felbegeerde stempels en paspoorten terug buiten. Ik ben nu terug in Ieper en donderdag moesten ook Linda en Luci aankomen. Dit is mijn mooiste kerstcadeau ooit.”

(KPL)