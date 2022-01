Gewezen koster-organist Florent Scherpereel uit Wingene is 100 jaar

Florent Scherpereel vierde zijn 100ste verjaardag in wzc Amphora. Hij is een muzikaal man, erekoster en ere-organist van de Sint-Amanduskerk.

Florent Scherpereel werd op 8 januari 1922 geboren en groeide op bij zijn grootouders in Avelgem, vlakbij de kerk waar hij misdienaar was. Toen Florent vier jaar was, stierf zijn vader. Aan de normaalschool in Torhout studeerde hij af als koster-organist. Zijn levenspad kende een vervolg via de parochiekerk van Bossuit en Oostnieuwkerke. Tijdens de oorlog werd hij opgevorderd door de Duitsers. Hij vond onderdak in een huis vlakbij de kerk, naast het ouderlijke huis van Madeleine Vandepitte. Ze was zijn steun en toeverlaat en iets later werden ze verliefd.

Na de woelige tijden kwam hij met haar in Wingene terecht. Hij woonde eerst naast de Sint-Annakapel, dan in de toenmalige Pastorijstraat, in het schoolhuis in de Bruggestraat en uiteindelijk naast de kerk op het Guido Gezelleplein waar hij een huis en drukkerij bouwde. In 1950 trouwde hij met Madeleine.

Langst spelend lid

“Het koppel kwam in een totaal nieuwe omgeving terecht en Florent deed zijn taken als kerkbediende”, vertelt huidig koster, organist en beiaardier Danny Vandenbroucke. “De ziekenzalvingen gebeurden in die tijd nog te voet en samen met de pastoor en misdienaars trok hij tot in alle uithoeken van de parochie.”

“Op vraag van het gemeentebestuur werd Florent naast koster-organist ook beiaardier. Daarvoor studeerde hij aan de beiaardschool in Mechelen en de gemeente betaalde het inschrijvingsgeld. Een halve eeuw was hij titularis-beiaardier van de Wingense beiaard. De restauratie van de volledige binnentoren, de klokkenstoel, de beiaardklokken, het klavier en de verwezenlijking van de museale opstelling achteraan in de kerk heeft Florent nauwgezet gevolgd.”

“Hij was ook het langst spelend lid ooit van Harmonie Sint-Cecilia Wingene. Hij was ook lid van het zangkoor Cantemus, organist en gelegenheidsdirigent van het Sint-Amanduskerkkoor, lid van de cultuurraad en zoveel andere sociale en parochiale organisaties.”

Florent en Madeleine kregen samen vier kinderen: Filip, Herman, Johan en Jos. De familie werd uitgebreid met zeven kleinkinderen en elf achterkleinkinderen. Zijn vrouw stierf in 2011. Sinds 2015 verblijft Florent in wzc Amphora. Hij speelt er geregeld op zijn orgeltje.

(NS)