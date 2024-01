Germaine Snauwaert uit Brugge viert honderdste verjaardag

Woonzorgcentrum Herdershove in Sint-Pieters is een eeuwelinge rijker. Bewoonster Germaine Snauwaert mocht afgelopen dinsdag haar honderdste verjaardag vieren.

Germaine Snauwaert werd geboren op 2 januari 1924, thuis in de Akkerstaat in Sint-Andries. Haar vader was hovenier en beleverde de Brugse kruideniers. Tijdens haar jeugdjaren werkte ze mee op het land.

In de cinema leerde ze haar man, Medard Vanparys, kennen. Hij was melkventer en deed zijn ronde vanuit Sint-Jozef. Terwijl Medard zijn ronde deed, verkocht Germaine thuis de melk. Ze zorgde ook voor de drie zonen en twee dochters.

Medard overleed in 2008, maar Germaine bleef nog tot in 2019 alleen thuis wonen. Nu verblijft ze in woonzorgcentrum Herdershove. Ze hield van handwerk en patience spelen, maar door haar slechtziendheid lukt dit niet meer. Ze geniet nu het meest van haar dagelijkse wandeling met haar kinderen en haar metekind, van wie ze veel bezoek krijgt.

Brugge telt nu 51 inwoners die 100 of ouder zijn, waarvan 41 vrouwen en slechts 10 mannen. Burgemeester Dirk De fauw ging de kersverse eeuwelinge feliciteren namens het Brugse stadsbestuur en het koningshuis. (SR)