Gents gezin met Diksmuidse roots start crowdfunding na problemen tijdens verbouwingen: “Een grote nachtmerrie”

Voor Eva Beys en Gert Planckaert was 2022 een annus horribilis na grote problemen met hun verbouwingswerken. Intussen stelden ze de aannemer, onderaannemer en architect in gebreke. Om de gerechtskosten en de vele andere opgelopen schade te kunnen recupereren , richtte het koppel een crowdfundingsactie op.

Eva Beys (40) en Gert Planckaert (39) kochten zes jaar geleden hun droomhuis in de Gentbrugse Meersen. Gert groeide op in Diksmuide, waar zijn moeder Josiane Devogel en broer Bart nog steeds wonen. Bart is bovendien de peter van hun jongste zoontje Ides (4). Hun oudste zoon heet Viggo (7).

“Toen we het huis zes jaar geleden kochten, wilden we nog niet meteen verbouwen maar eerst een idee vormen wat we juist wilden renoveren”, vertelt Eva. “We besloten na enkele jaren om toch te verbouwen en ons huis energieneutraal te maken. Na een grondig onderzoek – waarin alles in orde leek – namen we vorig jaar een aannemer onder de arm. De initiële startdatum was januari 2022. Maar het werd steeds op de lange baan geschoven. Uiteindelijk zijn ze –de aannemer en de onderaannemer –pas half maart gestart met de werkzaamheden. En ook toen waren ze meer niet dan wel op de werf aanwezig, hadden ze het verkeerde materiaal mee en was de kwaliteit van de werken ondermaats. In die periode konden we even bij mijn ouders wonen. Maar we wilden daar ook niet te lang blijven, want we hebben twee kleine kinderen en we wilden mijn ouders niet te veel belasten.”

Ouderschapsverlof

De aannemer benadrukte dat alles in orde zou komen en hij de vooropgestelde opleverdatum van eind juni zou halen. “Dat was belangrijk voor ons, want we hadden juli en augustus allebei vrijgehouden om het huis zelf af te werken. Ik werk als leerkracht lager onderwijs en was toen sowieso thuis, maar mijn man moest als postbode twee maanden ouderschapsverlof nemen. Je kan het echter al raden, ook deze deadline werd niet gehaald. Toen het in augustus begon te regenen, liepen alle kamers onder. We plaatsten vijf emmers beneden, die in een halfuur tijd allemaal vol liepen. En ook eind september was er nog geen beterschap. Op dat moment kozen we om zelf de zolder en slaapkamers leefbaar te maken. Opnieuw verdween de aannemer met de noorderzon en bleef hij ondanks herhaaldelijke pogingen onbereikbaar.”

“Onze kinderen hebben al een jaar geen warme thuis en dat gevoel is voor ons heel zwaar om dragen”

De druppel die de emmer deed overlopen voor Eva en Gert. Ze probeerden nog pogingen om te bemiddelen maar tevergeefs. “Een rechtszaak leek ons de enige uitweg. Hij blijft alles minimaliseren, elke vorm van erkenning ontbreekt. Ook tegen de onderaannemer en de architect zullen we procederen. De onderaannemer maakte heel wat fouten en ook de architect ging deontologisch de mist in. Hij moet steeds de kant van de bouwheer kiezen – wij in dit geval – en deed dat hier niet.”

De verbouwingsdroom van Eva en Gert werd een heuse nachtmerrie. © GF

“We beleven al een grote nachtmerrie, terwijl het een droom had moeten zijn. Voor ons gezin is het een heel zware periode. Onze kinderen hebben al een jaar geen warme thuis en dat gevoel is voor ons heel zwaar om dragen. De slapeloze nachten die we het voorbije jaar beleefden, zijn niet meer bij te houden. Je voelt een constante stress.”

Zolang er een juridische procedure loopt, mag er niets veranderd worden aan de werf. © GF

Zolang er geen uitspraak is, mag er niets veranderd worden aan de woning. “En als er een uitspraak is, dan moeten we wellicht weer van nul beginnen. Nu wonen we even op de bovenverdieping, maar dat is geen langetermijnoplossing. Beneden is het nog steeds onleefbaar met veel schimmelplekken. Vanaf februari gaan we even in een appartement wonen. Maar de huur brengt natuurlijk weer extra kosten met zich mee. We hopen dat er snel gerechtigheid en vooruitgang is, maar houden er ook rekening mee dat de beschuldigden in beroep kunnen gaan.”

Crowdfunding

Ze startten intussen met een crowdfunding. “In het begin hadden we wat schroom en vonden we dat egoïstisch, maar uiteindelijk krijgen we veel warme reacties. Het einddoel is nog steeds om ons huis afgewerkt te krijgen. De teller staat voorlopig op 4.200 euro, we zijn iedereen dankbaar.”