Gemeente Pittem zet kinderopvanginitiatieven in de kijker

Net voor de start van de Week van de Kinderopvang (van 9 tot 15 oktober) plaatste het gemeentebestuur van Pittem de kinderopvanginitiatieven in de gemeente in de kijker.

Het gemeentebestuur nodigde alle medewerkers van de buitenschoolse kinderopvang, gezins- en groepsopvang uit voor een bijeenkomst in zaal Broeders Maristen. Na het netwerkmoment stond een lezing over ‘Meer speelplezier bij je thuis en in de opvang’ door Speelmakers op het programma. Ook (groot)ouders konden aansluiten voor deze lezing.

Zo’n twintigtal vertegenwoordigers van de Pittemse kinderopvanginitiatieven waren aanwezig. Het gemeentebestuur verwelkomde ook Elias Mornie die recent een nieuwe gezinsopvang opstartte in de gemeente. Het gemeentebestuur bedankte de medewerkers voor hun dagelijkse inzet met een Pittemse cadeaubon.

Nieuwe tool

Het gemeentebestuur besliste recent om in te tekenen op het softwareprogramma van Opvang.Vlaanderen, wat de zoektocht naar kinderopvang voor ouders aanzienlijk makkelijker zal maken. “Momenteel vangt het Lokaal Loket Kinderopvang de vragen van Pittemse of Egemse inwoners naar kinderopvang op, maar met de tool van Opvang.Vlaanderen kunnen ouders zelf kinderopvang opzoeken via een persoonlijke account. De kinderopvanginitiatieven ontvangen en beantwoorden de opvangvragen, dus er is meteen rechtstreeks contact. Gemeente Pittem zal bovendien een eigen pagina hebben met cruciale info voor ouders. Het systeem biedt ook de mogelijkheid om analyses uit te voeren. Zo kunnen we als gemeentebestuur zelf rapporten genereren over het aantal opvangvragen, type vragen, wachttijden enzoverder”, aldus Annick Debonné, schepen van Kinder-, Jeugd-, en Gezinsbeleid