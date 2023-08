Gemeente Jabbeke opent tweede kinderdagverblijf en zoekt daarom extra personeel

Het gemeentebestuur van Jabbeke start binnenkort een tweede kinderdagverblijf. Dat zal in de toekomst een vaste stek krijgen in de oude pastorie in Snellegem, maar zal tot die tijd gevestigd zijn in de Constant Permekelaan. “De nieuwe crèche zal werken volgens dezelfde structuur als kinderdagverblijf ‘t Harlekijntje. We zijn op zoek naar twee kindbegeleiders”, zegt Wim Depelchin, coördinator kindzorg bij de gemeente Jabbeke.

Na de veelbesproken sluiting begin oktober 2022 van groepsopvang De Kikker, richtte het gemeentebestuur van Jabbeke al snel iets verderop in de Constant Permekelaan ‘t Harlekijntje op. Dit kinderdagverblijf is sindsdien goed voor 16 vergunde plaatsen. Waar De Kikker zat in de Constant Permekelaan, werkte het gemeentebestuur samen met zogenaamde ‘samenwerkende onthaalouders’. “Maar die samenwerking stopt”, begint Wim Depelchin, coördinator kindzorg bij de gemeente Jabbeke.

Oude Pastorie

“Er waren al plannen om een tweede crèche te openen in de oude pastorie in Snellegem, maar dat gebouw moet daarvoor nog aangepast worden. Doordat de samenwerking met de samenwerkende onthaalouders door hen beëindigd werd, komen die plannen om een tweede crèche te openen in een stroomversnelling. Al zal dat voorlopig wel zijn in voormalige locatie van De Kikker, dichtbij het Harlekijntje dus. Die tweede, nieuwe crèche zal ook een nieuwe naam krijgen, maar die is nu nog niet bekend.”

Door een tweede kinderdagverblijf te starten, wil de gemeente tegemoet komen aan de hoge nood aan kinderopvang. “Dat is niet alleen bij ons een probleem, maar ook bij veel andere gemeentes en steden. Het statuut van zelfstandig onthaalouder is helaas weinig interessant, waardoor er heel wat onthaalouders stoppen en er ook weinig nieuwe opstarten. Toch wil ik hier een warme oproep lanceren: wij blijven zoeken naar nieuwe onthaalouders. Mensen die willen starten als onthaalouder op onze gemeente, mogen mij steeds contacteren.”

“De opening van een tweede crèche komt in een stroomversnelling” – Wim Depelchin

Het nieuwe kinderopvangverblijf zal dus onder de gemeente vallen en zal net als ‘t Harlekijntje 16 vergunde plaatsen hebben voor kinderen. De opening is in september, waardoor er geen onderbreking zal zijn in de opvang. “We werken volgens dezelfde structuur als in ‘t Harlekijntje. We hebben een heel goeie start gemaakt met ons eigen kinderopvanginitiatief en uit een tevredenheidsenquête blijkt dat de ouders tevreden zijn. Het Harlekijntje is gestart uit noodzaak, dus we zijn zeer tevreden dat alles zo goed verloopt en we nu voor onze inwoners een tweede opvanginitiatief kunnen inrichten.”

Twee kindbegeleiders

Er staan twee vacatures open voor de kinderopvang. “We zijn op zoek naar twee kindbegeleiders (contract van 20 uur) voor baby’s en peuters. Zij worden dus werknemer van de gemeente Jabbeke en vallen dus niet onder een zelfstandig statuut, wat de vacatures aantrekkelijk maakt. We lanceerden onze vacature en kregen ondertussen al verschillende reacties, maar mensen kunnen nog steeds solliciteren”, besluit Wim Depelchin.

Er loopt ook nog een vacature voor een kindbegeleider (contract van 32 uur) die verdeeld werkt over de kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang. (BC)